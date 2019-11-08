HABER

Fırat'ın doğusunda Türk-Rus üçüncü ortak kara devriyesi tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 13:58 | Son Güncelleme

Kara devriyesi TSK ve Rus askerlerince Suriye'de Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik arasında bulunan bölgede gerçekleştirildi

Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerlerinin Suriye'de Fırat'ın doğusunda gerçekleştirdiği üçüncü ortak kara devriyesi tamamlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Rus konvoyunun Suriye'de güvenli bölgeyi tesise yönelik gerçekleştirdikleri üçüncü ortak devriyeye insansız hava araçları (İHA) refakatinde zırhlı araçlar katıldı. Şırnak'ın İdil ilçesinin Alakamış köyü mevkisinden 4 zırhlı araçtan oluşan TSK konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek Rus askeri konvoyuyla buluştu. Türk-Rus ortak devriyesi, Kamışlı-Derik arasındaki bölgede yürütüldü.
Bu yönde bir süre gözlemde bulunan ortak konvoy devriyesi, 3 saat 45 dakika sürdü.

Üçüncü kara devriyesi ile TSK unsurları Kamışlı'nın doğusuna ilk kez geçiş yapmış oldu. TSK konvoyu, devriyenin tamamlanmasının ardından sınır hattına döndü. Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip etti.

Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan İdil ilçesine bağlı Alakamış köyü mevkisi daha önce PKK'lı teröristlerin Türkiye'ye sızma girişimleri ile gündeme gelmişti.

Soçi mutabakatı kapsamında Türk-Rus ilk ortak kara devriyesi 1 Kasım Cuma günü Rasulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı'nın 30 kilometre batısı arasındaki bölgede, ikinci ortak devriye 5 Kasım'da Aynularab'ın doğusu ile Tel Abyad'ın batısı arasındaki bölgede yürütülmüştü.

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı!Özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı!
Cinayet şüphelisi bir kişi daha tutuklandıCinayet şüphelisi bir kişi daha tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kara devriyesi şırnak

En Çok Okunan Haberler

Akşener'in montajlı fotoğrafını gösterdi! Çok sert tepki geldi

Akşener'in montajlı fotoğrafını gösterdi! Çok sert tepki geldi

Hemşire, istihbaratçı... Hepsi yakalandı

Hemşire, istihbaratçı... Hepsi yakalandı

Süper mini şortu eleştirilince...

Süper mini şortu eleştirilince...

Kartal'dan Avrupa'ya acı veda

Kartal'dan Avrupa'ya acı veda

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ege Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem

Ege'de deprem!

Özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı! 2019 84. dönem özel güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı

Özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı!

Sivas'ta geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın! Ekipler sevk edildi

Sivas'ta geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın! Ekipler sevk edildi

İBB'den 10 Kasım'da Atatürk'ü anma etkinlikleri

İBB'den 10 Kasım'da Atatürk'ü anma etkinlikleri

Bakanlık duyurdu! Tel Abyad'da 285 katyuşa ve havan mühimmatı ele geçirildi

Hepsi Tel Abyad'da ele geçirildi

Fatih'te 4 kardeşin evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili yeni gelişme!

4 kardeşin evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.