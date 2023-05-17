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Fırındaki inatçı yağ lekelerini söküp atıyor! Pırıl pırıl yapıyor

17.05.2023 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fırında yemek yapmak çok daha sağlıklı olsa da yemeğin ardında kalan yağ lekeleri oldukça can sıkıcı olabiliyor. İnatçı yağ lekelerini çıkarmanın zorlu olduğunu düşünenler bu lekeleri çıkartmak için yağ sökücü ürünlere yöneliyor. Ancak evde bulunan tek malzeme yağ lekelerini 10 dakika içerisinde çıkartabiliyor.

Fırındaki inatçı yağ lekelerini söküp atıyor! Pırıl pırıl yapıyor

Fırında görünmeyen yağ lekelerinin anında silinmemesi bu yağ lekelerinin kalıntı haline gelmesine sebep olarak daha zor çıkmasına yol açıyor. Yağ lekelerini kolayca çıkartmak için yağ sökücü ürünler aranıyor. Fakat birçok yağ sökücü ürünün içerisinde bulunan zararlı kimyasallar cilde ve solunuma zarar verebiliyor. Temizlik uzmanı Dean, fırındaki yağ lekelerini çıkarmak için etkili yöntemini paylaştı.

Dean, "Fırını sert kimyasallar olmadan temizlemek istiyorsanız, pişirme işleminden sonra fırın hala sıcakken içine ısıya dayanıklı bir kap su koymanız yeterlidir. 20 dakika bekletin, sonra fırını kapatın ve tamamen soğumasını bekleyin, ardından içini nemli bir bezle silin." dedi.

İNATÇI YAĞ LEKELERİ İÇİN ETKİLİ ÇÖZÜM

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"Ekstra inatçı yağlı bölgelerle uğraşıyorsanız, iki yemek kaşığı karbonatı bir çay kaşığı suyla karıştırarak ev yapımı bir yağ giderici hazırlayın. Mutfağınızda hoş bir koku için birkaç damla uçucu yağ ekleyin.” "En iyi sonuçlar" için, bu ev yapımı karışımı gece boyunca fırında bekletin. Sabah, beyaz sirke ve su solüsyonuyla nemlendirilmiş bir bezle karışımı silin.


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