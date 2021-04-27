Fırınlar hafta içi ve hafta sonu açık mı? Fırınlar kaça kadar açık?

Son haftalarda vakaların artışıyla birlikte yeni kararlar alınmaya devam ediliyor. Yayınlanan genelge sonrası vatandaşlar fırınlar açık mı, fırınlar kaça kadar açık gibi sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine genelge gönderdi. Peki fırınlar hafta içi ve hafta sonu açık mı?

FIRINLAR HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU AÇIK MI? FIRINLAR KAÇA KADAR AÇIK?

Tam kapanma dönemi ile ilgili yayınlanan genelgede fırınlar hakkında şu detaylar yer aldı:

"Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır."