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Fırınlar hafta içi ve hafta sonu açık mı? Fırınlar kaça kadar açık?

27.04.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs vakalarının son birkaç haftadır yükselişiyle beraber yeni kararlar da alınmaya devam ediliyor. Vatandaşlar yayınlanan genelge sonrası fırınlar açık mı, fırınlar kaçta açılıyor, fırınların çalışma saatleri kaç gibi sorularının yanıtını merak ediyor. Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine genelge gönderdi. Peki fırınlar hafta içi ve hafta sonu açık mı? Fırınlar kaça kadar açık? İşte yanıtı...

Fırınlar hafta içi ve hafta sonu açık mı? Fırınlar kaça kadar açık?

Son haftalarda vakaların artışıyla birlikte yeni kararlar alınmaya devam ediliyor. Yayınlanan genelge sonrası vatandaşlar fırınlar açık mı, fırınlar kaça kadar açık gibi sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine genelge gönderdi. Peki fırınlar hafta içi ve hafta sonu açık mı?

FIRINLAR HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU AÇIK MI? FIRINLAR KAÇA KADAR AÇIK?

Tam kapanma dönemi ile ilgili yayınlanan genelgede fırınlar hakkında şu detaylar yer aldı:

"Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır."

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar tam kapanmada yasaklardan muaf olan kişiler ve kurumlar arasında yer aldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00 ve 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız dışında) ikametlerine en yakın bakkal, market, kuruyemişçi, manav, kasap ve tatlıcılara gidip gelebilecek.


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