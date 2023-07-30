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Fırsatçı ev sahipleri yine iş başında! Kiralık evde yeni oyun, bu sefer de...

30.07.2023 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kiralık evler fiyatlarıyla gündemden düşmezken fırsatçı ev sahiplerinin daha yüksek kira almak için yaptıkları ise 'pes' dedirtiyor. Bu seferde fırsatçılar kira sözleşmelerini 6 ay üzerinden düzenlenmeye başladılar. Uzman isimler, kiralık ev arayanları bu yönteme karşı uyardı.

Fırsatçı ev sahipleri yine iş başında! Kiralık evde yeni oyun, bu sefer de...

Fırsatçı ev sahipleri bu kez 'kısa dönem kiralamaya uygundur' veya '6 aylığına kiralık' oyunuyla sahnede. Yüzde 25 kira sınırlamasını aşmak ve yılda 2 kez zam yapabilmek için kısa dönemli sözleşme imzalamaya başladılar. Peki bu durum yasal mı, kiracılar mağdur olmamak için ne yapmalı? İşte ayrıntılar...

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KİRALIK EVDE YENİ OYUN

Zam oranına bir yenisini daha eklediler. Ev kirasına daha sık zam yapmak isteyen fırsatçı ev sahipleri, kira sözleşmelerini 6 ay üzerinden düzenlenmeye başladılar. Kısa süreli sözleşmelerle kiraya yılda iki kez zam yapmak isteyen fırsatçıların 6 ay dolunca kiracıyı gerekçe göstermeden tahliye etmesi mümkün değil. Uzman isimler kiralık ev arayanlara kısa süreli sözleşmelerden uzak durulması gerektiğini ifade etti.

"İHTİYACINI BELGELEMSİ GEREKİR"

Gayrimenkul uzmanı Salim Taşçı, "Yüzde 25 sınırını delmek için fırsatçılık yapıyorlar. Kiracıya 6 ay sonunda 'hadi çık' diyemez. İhtiyaçtan diyorsa ihtiyacını belgelemesi gerekir" dedi.

Arabulucu avukat Dursuna Yassıkaya, "Ev sahipleri baskı unsuru olarak kurmaya başladılar. 6 aylık gerçek bir irade olmadığı tespit edilecek olursa Medeni Kanunun ikinci maddedeki hakkında kötüye kullanılması sonucunu doğuracaktır" diye konuştu.

"KANUNA KARŞI BİR HİLE SÖZ KONUSU"

ATV Haber'in haberine göre avukat Şadan Tutumlu, "Ev sahipleri 6 aylık sözleşme yaparak 2 tane artış yapmaya çalışıyorlar. Ancak 6 aylık kira kontratı 6 ayın sonunda ev sahibi 2 defa artış yapmış oluyor. Kanuna karşı bir hile söz konusu" ifadelerini kullandı.

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kiralik ev

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