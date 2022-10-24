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Fırsatçılar yine boş durmuyor! Gözler önüne serildi, 2 katına satıyorlar

24.10.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da fırsatçılar boş durmuyor. İstanbulkart biletmatiklerinin yanında bekleyen fırsatçıların daha önceden aldıkları kartları, kart alamayan yabancı turistlere daha yüksek fiyattan sattığı gözler önüne serildi.

Fırsatçılar yine boş durmuyor! Gözler önüne serildi, 2 katına satıyorlar

İstanbul Beyoğlu'nda kameraya takılan görüntüler, fırsatçıların yeni oyununu gözler önüne serdi. İstanbulkart biletmatiklerinden kart alamayan turistleri kurban olarak seçen fırsatçıların, daha önceden aldıkları kartları daha yüksek fiyattan sattığı ortaya çıktı.

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HEDEFLERİNDE TURİSTLER VAR

Fındıklı tramvay durağında biletmatik önünde bekleyen fırsatçıları görüntülendi. Makineden İstanbulkart almaya çalışırken zorlanan turistlere yardım teklif ederek yaklaşan bu kişiler, daha önce aldıkları kontör yüklenmemiş İstanbulkartı satıyor.

2 KATINA SATIYORLAR

Fırsatçılar biletmatiklerden 50 liraya aldıkları kartı, 100 liradan satın alan turiste dolum işlemleri sırasında da yardımcı oluyor.

Kaynak: DHA

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Beyoğlu İstanbulkart

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