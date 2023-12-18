Fırtına hamsiyi de vurdu! Hamsinin fiyatı 110 liraya yükseldi

Hafta sonu Karadeniz’de etkili olan fırtına sebebi ile birçok tekne limanlarda kaldı. Denize açılamayan tekneler gece saatlerinde fırtınanın sona ermesi ile tezgahlara balık getirebilmek için denize açıldı.

Fırtınanın ardından az miktarda çıkan balıklar tezgaha indi. Hamsi bir önceki hafta 50 ila 60 liradan satılırken, bu hafta 110 liradan satışa çıktı. Fırtınanın tezgahları etkilediğini belirten balıkçı Tuncay Kılıç, “Fırtına tezgahlarımızı direkt etkiledi. 50-60 liraya sattığımız hamsi şu anda 110 liraya satılıyor.

Mezgitin kilosu 150 lira. Fırtına sona erdi. İnşallah iyi şeyler olacak. Deniz yine normale dönecek. Balık piyasada çoğu gıda ürününden ucuz olacak. Biz de bol ve rahat bir şekilde servis edebileceğiz. Fırtına sebebi ile tane balıkları da fırladı. Tane balıklarda da fiyat arttı. Çupra ve levrek 150 liraya çıktı. Yerli somonun kilosu 200 lira. Yerli uskumrunun kilosu 100 lira. Hamsi 110 lira mezgit 150 lira. İstavrit 100 lira civarında. Fırtına tüm tezgahı etkiledi diyebiliriz” şeklinde konuştu.

(İHA)





