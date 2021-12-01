Fırtınanın sürüklediği konteyneri böyle yakaladı

Güvenlik kameralarına yansıyan anlarda, rüzgarın şiddetlenmesiyle birlikte artan seslerin ne olduğunu anlamak için dışarı çıkan iş yeri sahipleri, üzerlerine doğru gelen konteyneri görünce hemen müdahale etti.

YAKALAYARAK DURDURDU

Şiddetli rüzgarın etkisiyle hız alarak bulunduğu yerden ilerlemeye başlayan konteyneri gören vatandaş, konteyneri yakalayarak durdurmayı başardı. Araç, bina ve insanlara çarpma ihtimalini önleyen şahsa arkadaşları da yardım ederek konteyneri yerine götürdü.

O anlarda yaşananlarsa güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DHA

