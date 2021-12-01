HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fırtınanın sürüklediği konteyneri böyle yakaladı

Fırtınanın sürüklediği konteyneri böyle yakaladı

01.12.2021 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şiddetli fırtına bazı illerde can kayıplarına, yaralanmalara ve maddi hasara neden oldu. Birçok evin çatısının uçtuğu, ağaçların ve elektrik direklerinin devrildiği fırtınada, çöp konteynerlerinin sabit kalması da pek mümkün olmadı.

Güvenlik kameralarına yansıyan anlarda, rüzgarın şiddetlenmesiyle birlikte artan seslerin ne olduğunu anlamak için dışarı çıkan iş yeri sahipleri, üzerlerine doğru gelen konteyneri görünce hemen müdahale etti.

YAKALAYARAK DURDURDU

Şiddetli rüzgarın etkisiyle hız alarak bulunduğu yerden ilerlemeye başlayan konteyneri gören vatandaş, konteyneri yakalayarak durdurmayı başardı. Araç, bina ve insanlara çarpma ihtimalini önleyen şahsa arkadaşları da yardım ederek konteyneri yerine götürdü.

O anlarda yaşananlarsa güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki gündür haber alınamıyordu! Kapıyı açınca korkunç görüntüyle karşılaştılarİki gündür haber alınamıyordu! Kapıyı açınca korkunç görüntüyle karşılaştılar
PARTNER Eski aşıklar pişti oldu! Dudak dudağalar Eski aşıklar pişti oldu! Dudak dudağalar
Terk edilen koca apartmanın kâbusu olduTerk edilen koca apartmanın kâbusu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Değişimiyle şaşkına çevirdi!

Değişimiyle şaşkına çevirdi!

Kara kış kapıda! Sıcaklıklar azalacak, yoğun kar geliyor

Kara kış kapıda! Sıcaklıklar azalacak, yoğun kar geliyor

Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması

Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması

Erdoğan'dan Babacan'a '6 sıfır' yorumu: Ne sen attın?

Erdoğan'dan Babacan'a '6 sıfır' yorumu: Ne sen attın?

MasterChef'e veda eden Pelin'in yeni adresi belli oldu!

MasterChef'e veda eden Pelin'in yeni adresi belli oldu!

Davutoğlu’ndan Erdoğan’a: Allah aşkına konuşma artık

Davutoğlu’ndan Erdoğan’a: Allah aşkına konuşma artık

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

İstanbul'da lodos can aldı! Kahreden detay

İstanbul'da lodos can aldı! Kahreden detay

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

İnternetten tanıştığı kadın kâbusu oldu: Fotoğraflarımı çekti

İnternetten tanıştığı kadın kâbusu oldu: Fotoğraflarımı çekti

Korkutan uyarı geldi: 1 aylık süremiz var, 2 katına çıkacak

Korkutan uyarı geldi: 1 aylık süremiz var, 2 katına çıkacak

Deniz taştı, TIR devrildi, çatılar uçtu! Fırtına kâbusu

Deniz taştı, TIR devrildi, çatılar uçtu! Fırtına kâbusu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.