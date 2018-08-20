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Fitbit Charge 3, IFA’da tanıtılacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.08.2018 07:46 | Son Güncelleme

IFA 2018’de tanıtılması beklenen Fitbit Charge 3 için daha fazla detay ortaya çıktı. İşte Fitbit’in yeni akıllı bilekliğine dair son ayrıntılar.

Fitbit Charge 3, IFA’da tanıtılacak

Giyilebilir teknoloji sektörünün önemli isimlerinden biri olan Fitbit, yeni ürünü için gün sayıyor. Bu ayın başlarında Fitbit Charge 3 modeline ait bazı görseller sızdırılmıştı. Bu görsellerle birlikte cihaza dair bazı ayrıntılardan da bahsedilmişti. Şimdi ise Fitbit’in yeni akıllı bilekliğine dair tüm detaylar ortaya çıktı.

AndroidAuthority tarafından paylaşılan bilgilere göre, Fitbit yeni akıllı bilekliğini IFA 2018 kapsamında tanıtacak. Sızdırılan raporlara doğrultusunda Fitbit Charge 3’ün dahili bir GPS modülü ile gelmeyeceği belirtiliyor. Halbuki bu ayın başında ortaya atılan söylentilerde, akıllı bilekliğin dahili GPS modülüne sahip olacağı iddia edilmişti.

Öte yandan Fitbit Charge 3’ün ortalama 7 günlük pil ömrüne sahip olacağı dile getirilmiş. Bu fonksiyonel bir akıllı bileklik için son derece makul bir süre.

50 metre derinliğe kadar su geçirmeyen Charge 3, dokunmatik ekranlı bir yapıya sahip. Bluetooth, Wi-Fi, ve NFC gibi bağlantı özelliklerine de sahip olan bilekliğin fiyatı ise henüz netleşmiş değil.

Kalp atışı izleme, egzersiz ve uyku takibi gibi fonksiyonel özelliklere de sahip olan Charge 3, gelen bildirimleri hızlı bir şekilde cevaplamanızı sağlayan “Hızlı Cevap” fonksiyonuna da sahip.

Cihaz hakkındaki diğer detayları muhtemelen IFA 2018’de öğreneceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
IFA 2018 Fitbit

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