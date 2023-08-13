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Fito'nun kaldığı cezaevine 4 bin kişiyle baskın! Ekvador'u sarsan suikast sonrası yeni gelişme

13.08.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekvador polisi, devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio'nun suikast sonucu öldürülmesi sonrası harekete geçti. Ülkenin en büyük çetesi Los Choneros'un "Fito" lakabıyla bilinen elebaşı Adolfo Macias'ın kaldığı hapishaneye 4 bin polis ve askerle operasyon düzenlendi. Söz konusu baskın sonrası Macias, daha yüksek güvenlikli hapishaneye nakledildi.

Fito'nun kaldığı cezaevine 4 bin kişiyle baskın! Ekvador'u sarsan suikast sonrası yeni gelişme

Ekvador'da devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio'nun silahlı saldırıda yaşamını yitirmesinin ardından ülkenin en büyük çetesi "Los Choneros"un elebaşının tutulduğu hapishaneye 4 bin kolluk gücüyle baskın düzenlendi.

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, suikastın ardından çetenin "Fito" lakabıyla bilinen elebaşı Adolfo Macias'ın kaldığı hapishaneye 4 bin polis ve askerle düzenlenen baskında silahlar, cephanelikler ve patlayıcıların bulunduğunu duyurdu.
Macias'ın da daha yüksek güvenlikli cezaevine nakledildiğini kaydeden Lasso, "Bunu vatandaşlarımız ve mahkumların güvenliği için yaptık. Ekvador, barış ve güvenliğe tekrar erişecek. Şiddet eylemleri olursa buna var gücümüzle karşı koyarız." ifadelerini kulandı.

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Adolfo Macias

VİLLAVİCENCİO'NUN YERİNE YARIŞACAK ADAY BELLİ OLDU

CNN'in haberine göre Villavicencio'nun suikasta kurban gitmesinin ardından, daha önce başkan yardımcılığı için aday gösterilen 36 yaşındaki Andrea Gonzalez Nader, "Movimiento Construye Partisinin" yeni adayı oldu.

Siyasi kariyerinde çevre konularına odaklanan Nader'in, bu akşam adaylar arasında yapılacak canlı yayına katılması bekleniyor.

Nader, CNN'e verdiği röportajda suikasta ilişkin, "Bu, tüm bölge ve dünya demokrasisi için çok rahatsız edici bir andı." dedi.

Ekran Alıntısı
Fernando Villavicencio

VİLLAVİCENCİO'NUN EŞİ SUİKASTTAN DEVLETİ SORUMLU TUTTU

Villavicencio'nun eşi Veronica Sarauz, yaptığı açıklamada, eşinin ölümünden devleti sorumlu tuttu.

Sarauz, "Devlet, Fernando'nun güvenliğinden sorumluydu. Devlet, eşimin ölümünün doğrudan sorumlusudur. Onu gerektiği gibi koruyamadılar." görüşünü paylaştı.

Ekvador'da devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio, 9 Ağustos'ta silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

İçişleri Bakanı Juan Zapata, saldırıyı "20 Ağustos seçimlerini sabote etmek amacıyla yapılmış, terörist nitelikte bir siyasi suç" olarak tanımlamıştı.

Soruşturma kapsamında suikastla ilgili oldukları iddiasıyla 6 Kolombiyalı gözaltına alınmıştı.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ekvador suikast

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