Fitoterapi ile gebelik tedavisi nedir? Fitoterapi hamile kalmaya yardımcı olur mu?

Alternatif tıpta destekleyici bir tedavi yöntemi olarak kullanılan fitoterapi, pek çok hastalığa iyi gelmektedir. Fitoterapi gebelik için de kullanılan bir uygulamadır. Hamile kalmayı kolaylaştıracak bitkisel karışımları tüketerek gebelik şansınızı artırabilirsiniz. Bu bitkiler hormon dengelerini sağlamaya yardımcı olur ve doğurganlığı olumlu yönde etkiler. Ancak hangi uygulama ya da hastalık için olursa olsun fitoterapiyi ya da bitkileri, doktor kontrolü ve yönlendirmesi olmadan kullanmamanız gerekir.

Fitoterapi ile hamile kalınır mı?

Kadınlarda yaşanan kısırlığının en büyük sebeplerinden biri yumurtlamada olan bozukluklardır. Bu bozukluklarında en büyük nedeni çeşitli yumurtalık kistleridir. Ayrıca adet düzensizlikleri, hormonal bozukluklar, polikistik over, çikolata kisti ya da dermoid kisti gibi durumlar da kadın kısırlığında etkilidir. Tüm bu problemler ise doğurganlığı azaltmaktadır. Bu sebepleri ortadan kaldırmak ve doğurganlığı artırmak için ise fitoterapi uygulamalarından yardım alınabilir.

Gebelik için fitoterapi tıbbi ve medikal tedavilerin yanında tamamlayıcı bir tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Erkekte testislerin ve kadında yumurtalıkların iyileştirilmesine, kaliteli ve olgun yumurtaların oluşmasına ve adet düzeninin sağlanmasına olumlu yönde katkı sağlar. Tıbbi tedavilerle birlikte fitoterapi uygulamaları sayesinde gebelik şansının arttığı kanıtlanmıştır. Doğurganlığın artırılmasında yararlanılan bazı şifalı bitki ve otlar:

Zerdeçal

Karahindiba

Deve dikeni tohumu

Chaste ağacı dutu

Tarçın

Ginseng

Çin kökenli ot karışımları

Tribulus terrestris

Gebelik için fitoterapi uygulamaları nedir?

Hamile kalma konusunda sıkıntı yaşayan kadınlar, öncelikle bir hekim başvurarak tıbbi tedavi olmalıdır. Hekimin önerileri doğrultusunda ise fitoterapiye başvurulabilir. Bir yandan tıbbi tedavi bir yandan fitoterapi ile kadınların hamile kalma olasılığı artırılabilir. Yani fitoterapi ile hamile kalınır mı sorusuna doğurganlığı olumlu yönde etkilediği için evet şeklinde yanıt verilebilir. Fitoterapi hamile kalmak, doktorların gerekli durumlarda kadınlara önerdiği bir yöntemdir. Hekimler tarafından şu kürler tavsiye edilmektedir:

Havuç-incir kürü: Yumurta çatlatma kürü olarak da bilinir. Yarım litre klorsuz su tencerede kaynatılır. Uzun uzun doğranan havuçlar içine atılır. Kapağı kapalı bir şekilde 20 dakika kaynatılır. Kaynadıktan sonra üzerine, bıçakla çizik atılmış 20 kuru incir eklenir. Kapağı kapalı bir şekilde 15 dakika kaynatılır. Karışımın suyu çok soğutmadan karıştırılır. 20 gün boyunca her sabah kahvaltıdan 15 dakika önce içilir.

Soğan kürü: Yarım litre klorsuz su tencerede kaynatılır. Kabukları soyulan soğan 4 parçaya bölünür ve kaynayan suya atılır, 10 dakika kaynatılır. Suyu süzülür ve sabah, akşam ılık şekilde içilir. Günde iki defa 15 gün boyunca tüketilir.

Hayıt çayı: Düşüğü önlemeye yardımcı olan bu bitki, aynı zamanda yumurta üretimini de düzenler. 4 yemek kaşığı hayıt ve 1 litre su tencerede 15 dakika kaynatılır. Günde 3 defa bu karışım ılık bir şekilde tüketilir.

Hamile kalmak ve doğurganlığı arttırmak, kısırlığı tedavi etmek için hiçbir bitki ve bitkisel karışım tek başına kullanılmamalıdır. Fitoterapi hamile kalmak için destekleyici yöntemlerden birisi olsa da mutlaka doktor kontrolü ve onayı almak gerekir. Uzman görüşü olmadan yapılacak tüm tedavi ve destekleyiciler durumu daha da kötüleştirebilir.

