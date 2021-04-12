Fitre ne zaman verilir? 2021 yılı fitre ne kadar? | Diyanet açıkladı!

Buna göre 2021 yılı fitre miktarını da Diyanet İşleri Bakanlığı açıkladı. Halk arasında fitre olarak bilinen fıtır sadakası 2021 yılında 28 TL olarak belirlenmişti. 2020 yılı fitre miktarı ise 27 TL olarak belirlenmişti. Bir kişinin günlük gıda ihtiyacının karşılanması için günlük 28 liranın yeterli olduğunu söyleyen Diyanet, bu sene miktarı bu şekilde belirledi.

2021 FİTRE NE KADAR? DİYANET AÇIKLADI

Bir kişinin günlük gıda ihtiyacının karşılaşması amacıyla verilen fitre bu yıl 28 TL olarak belirlendi.

Fitre miktarı nakdi yani para olarak verilebileceği gibi ayni olarak da verilebilir. Yani aynı tutara tekabül eden yiyecek, içecek ve benzeri şekilde.

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan’ın ilk günlerinde vermek de caizdir (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 128).