Fiyat performans açısından amiral gemilerine taş çıkartacak Oppo A73 özellikleri

En iyi cep telefonu çeşitleri arasındaki Oppo A73, birçok kullanıcı dostu özelliğiyle rakipleri arasında öne çıkmayı başarıyor. Oppo A73 teknik özellikleri, ürünün tıpkı amiral gemisi gibi güçlü ve performanslı çalışmasını sağlıyor. Böylece sosyal medyada hızlı gezinti yapılırken birbirinden keyifli oyunlar da rahatça oynanabiliyor. Ekran deneyimi ve kamera performansı açısından da kullanıcılarını memnun ediyor. Hazırsanız Oppo A73 incelemesine başlayalım!

Oppo A73 128 GB Cep Telefonu

Oppo A73 128 GB Cep Telefonu'nun teknik özellikleri

Modern, kompakt tasarımıyla öne çıkan ve en iyi cep telefonları arasında yer alan Oppo A73 128 GB Cep Telefonu, kullanıcılarına kolaylık sunan birçok özelliğe sahip. 2400x1080 çözünürlüğü, 408 PPI piksel yoğunluğu bulunan 6.44 inç AMOLED ekranı, canlı ve dinamik renkler sunuyor. Ekran içi parmak izi tarayıcısı kullanan cep telefonu, güvenli ve pratik kullanım sağlıyor. Oppo A73 128 GB özellikleri arasında 4 GB RAM öne çıkıyor. Ürün, işlemci kısmında ise 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 662 kullanıyor. Oppo A73 bilinmeyen özellikleri arasında gecikme önleme özelliği yer alıyor. Gecikme önleme özelliği, zorlu oyunlarda donma gibi sorunları ortadan kaldırarak ürünün daha performanslı çalışmasına imkân tanıyor. 128 GB değerinde geniş hafıza sunan model, kullanıcılarına depolama alanı sıkıntısı yaşatmıyor. Gene de depolama alanı yeterli gelmezse hafıza kartı desteği sayesinde kolaylıkla hafıza yükseltmesi yapılabiliyor. Oppo A73 batarya özellikleri arasında 4015 mAh batarya ve hızlı şarj desteği öne çıkıyor. Oppo A73 arka kamera özelliklerine gelecek olursak geniş açılı 4'lü ana kamerası 16 MP olarak karşımıza çıkıyor. 8M sabit odaklı geniş açılı kamerası da olduğu için başarılı kareler yakalanmasını sağlıyor. Ön kısımdaysa 16 MP selfie kamerası yer alıyor.

Oppo A73 128 GB Cep Telefonu'nun avantaj ve dezavantajları

Ürünün önemli avantajları arasında ekran görüntüsü alma kolaylığı öne çıkıyor. 3 parmak ve yatay kaydırma gibi farklı pratik yöntemleri destekleyen telefon, kullanıcılarına en rahat ettikleri şekilde ekran görüntüsü alma avantajı sunuyor.

Ekranda corning gorilla glass 3 koruması bulunuyor. Böylece çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklılık avantajı sağlıyor.

Ürünün hızlı şarj desteği de güzel bir avantaj ancak kablosuz şarj desteğine sahip olmaması önemli bir dezavantaj olarak karşımıza çıkıyor.

4000 mAh bataryası normal kullanımda ürünün bir günü rahatlıkla atlatmasını sağlıyor. Ancak 4000 mAh birçok telefona oranla dezavantaj oluşturuyor.

Ürünün parmak izi algılayıcısı hızlı çalışarak pratiklik sağlıyor. Ancak ekrana gömülü parmak izi tarayıcılarından hoşlanmayanlar tarafından dezavantaj olarak değerlendirilebiliyor.

Modelin önemli bir avantajı da 3.5 mm'lik jak girişi bulundurması. Böylece istenilen çoğu kulaklık ürünle beraber kullanılabiliyor.

Oppo A73 128 GB Cep Telefonu'nu kullananların yorumları

Oppo A73 özellikleri yorumlarına baktığımızda model, kullanıcıların beğenisini kazanmış gibi görünüyor. Ürünü kullananlar en çok modelin ekranını beğenmiş. Büyük ekrana sahip olması oyun oynarken ve film izlerken çoğu kişiyi memnun etmiş. Oppo A73 kamera özellikleri de ürünü kullananlar tarafından başarılı bulunmuş. Birçok kullanıcı gece çekimi ve portre modlarında çok başarılı fotoğraflar çektiklerini dile getirmiş. Kullanıcı yorumları arasında ürünün oyun performansına da değinilmiş. Sevilen birçok oyunu başarıyla çalıştıran cep telefonu, yüksek özelliklere sahip bazı oyunlarda performans kaybı yaşatmış. Bu da kullanıcıları hayal kırıklığına uğratmış. Telefonu kullananlar, şarj konusunda bir günü rahatlıkla çıkarabildiklerini belirtmiş. Ayrıca ürünün hızlı şarj özelliği acil durumlarda kısa süreli şarjla birkaç saatin geçirilmesini sağlamış. Oppo A73 128 GB Cep Telefonu kullanıcı yorumları arasında en çok değinilen konulardan biri de ürünün tasarımı diyebiliriz. Ürünün ince yapısı ve oval kenarlı estetik tasarımı gayet şık bulunmuş.

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