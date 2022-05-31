Fiyat performans açısından harikalar yaratan Lenovo Tab P11'e göz atalım

Sosyal medyaya göz atmak, film izlemek, oyun oynamak, e-kitap okumak ve çeşitli uygulamaları keşfetmek için kullanılan tabletler, kullanıcılarına son derece keyifli anlar sunuyor. Tablet seçiminde modelin markası, ekran boyutu, pil kapasitesi, ses kalitesi, depolama alanı ve tasarımı önemli rol oynuyor. En beğenilen tablet modellerinden Lenovo Tab P11 hem başarılı özellikleri hem zarif tasarımıyla birçok kişinin dikkatini çekiyor. Ayrıca kullanıcı dostu özellikleriyle de adından söz ettiriyor. Hazırsanız Lenovo Tab P11 incelemesine geçelim ve ürünün bilinmeyen özelliklerini keşfedelim!

Lenovo Tab P11 Tablet

Lenovo Tab P11'in teknik özellikleri

Modern ve kompakt tasarımıyla dikkatleri üzerine toplayan Lenovo Tab P11'in verimli ve keyifli bir kullanım imkânı sunan başarılı özellikleri bulunuyor. Lenovo Tab P11 özellikleri arasında 11 inç boyutundaki IPS 2K çözünürlüklü ekran öne çıkıyor. 400 nit parlaklık sunan LCD ekranı, güneş altında bile renk dengesini koruyarak keyifli bir seyir deneyimi sunuyor. 4 GB RAM'e sahip model, işlemci kısmında Qualcomm Snapdragon 662 kullanarak üst düzey bir akıcı performans yaşatıyor. Lenovo Tab P11 Tablet, ses özellikleriyle de kullanıcılarından tam not almayı başarıyor. Dolby Atmos desteğinin yanı sıra 4 hoparlörlü stereo ses sistemi kalitesi de müzik dinlerken ve film izlerken keyifli anlar yaşatıyor. 128 GB depolama kapasiteli model, beğenilen uygulama, resim ve videoların rahatça yedeklenmesini sağlıyor. Ayrıca ihtiyaç duyulursa micro SD kart kullanılarak ürünün depolama kapasitesi de yükseltilebiliyor. Modelin önemli bir özelliği de 7500 mAh'lık pil gücü. Dolu bir şarjla 15 saate kadar kullanım imkânı sunuyor. Lenovo Tab P11 bilinmeyen özellikleri arasında yüz tanıma kilidi bulunuyor. Böylece tablet, çok daha güvenli bir şekilde kullanılabiliyor. Ayrıca Lenovo'nun Pro ve Tab olmak üzere 2 farklı modeli daha bulunuyor. Modellerin tüm özelliklerini en ince ayrıntısına kadar keşfetmek istiyorsanız Lenovo Tab P11 hakkında bilgi edinirken Lenovo Tab P11 Pro incelemesi de yapabilirsiniz. Hatta P11 Pro ve Lenovo Tab P11 Plus incelemelerinde belirtilen özellikleri, kullanıcı yorumlarıyla kıyaslayarak ürünün performansını değerlendirebilirsiniz.

Lenovo Tab P11'in avantaj ve dezavantajları

Ürün 128 GB'lık geniş depolama alanıyla avantaj sunuyor. Ayrıca micro SD kart aracılığıyla yükseltilebilen depolama kapasitesi sunması da önemli bir ayrıntı.

Lenovo Tab P11 Tablet'in 7700 mAh batarya kapasitesi, vaktinin çoğunu internette geçiren kullanıcılara büyük bir konfor sağlıyor.

Modelin 11 inç panel boyutu, geniş ekran sevenlere avantaj sunarken minimal tasarımdan hoşlananlar için de dezavantaj yaratıyor.

Lenovo Tab P11'in klavyeli olması da kullanıcılarına ekonomik bir iş performansı sağlıyor.

Ürünün yüz tanıma kilidi özelliği de güvenli kullanım imkânı sunuyor.

Lenovo Tab P11'i kullananların yorumları

Lenovo Tab P11 Tablet kullananların yorumlarını incelediğimizde ürünün klavyeli olmasını çok beğendiklerini görüyoruz. Hatta öyle ki ürünün klavyeli olması, kullanıcıları hem ek bir masraftan kurtarmış hem daha rahat bir kullanım avantajı sağlamış. Böylece tablet, istenilen her yerde bir iş istasyonuna dönüştürülmüş. Dahası ödev yapmak ve çalışmak için tablet kullananların çeşitli Office ve iş programlarını daha pratik biçimde kullanmasını da sağlamış. Bazı kullanıcılar, "Oyun oynamak için Lenovo Tab P11 alınır mı?" sorusunu da yanıtlamış. Yorumlarda güçlü donanımıyla öne çıkan modelin, yüksek çözünürlüklü birçok oyunu üst düzey bir performansta çalıştırdığına değinilmiş. Ayrıca ürünün klavyeli olması, bazı oyunların daha eğlenceli bir şekilde oynanmasını sağlamış. Ürün yorumları arasında tableti ilk satın aldığında karmaşık bulanlar da olmuş. Bazı kullanıcıların ürünü kullanmaya alışması, biraz zaman almış. Lenovo Tab P11 yorumlarında öne çıkan noktalardan biri de ürünün yüksek pil kapasitesi sunması. Yüksek batarya kapasitesi ve başarılı pil yönetimi kullanıcıların, tableti uzun saatler şarj problemi yaşamadan kullanmasını sağlamış. Kimisi de ürünün büyük boyutundan hoşlanmamış. Özellikle tek elle tablet kullanmayı sevenler, başta zorluk yaşadığını belirtmiş. Yorumlarda geniş ekranı sayesinde ürünü daha rahat kullandığını söyleyenler de olmuş. Ayrıca film izlemeyi ve oyun oynamayı sevenler de geniş ekrandan memnun kalmış.

Lenovo Tab P11'e alternatif ürünler

1. HUAWEI MatePad T 10S Tablet

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En iyi tablet modellerinden HUAWEI MatePad T 10S Tablet, ince tasarımı sayesinde şık bir görünüm sunarken hafif yapısıyla da kullanıcılarını memnun ediyor. Böylece elde ağırlık hissi yaratmadan kullanılabiliyor. Model, ekran kısmında Full HD görüntü kalitesi sunarak canlı ve parlak bir seyir deneyimi yaşatıyor. Ayrıca ses kalitesiyle de üstün bir performans gösteriyor. Üstelik 64 GB depolama kapasitesi de beklentiyi karşılıyor.

2. Apple iPad Uzay Grisi

Tercihini her zaman kaliteli ve yüksek performanslı modellerden yana kullanmak isteyenlere; 10.2 inç, 64 GB ve 9. nesil özellikli Apple iPad öneriliyor. Model, A13 Bionic çipi sayesinde son derece verimli ve akıcı bir şekilde çalışıyor. True Tone özelliği de kullanan model, ekrandaki renklerin her ışıkta en net hâliyle görülmesini sağlıyor. Ürünün pil performansı da kullanıcıları memnun ediyor.

3. Samsung Galaxy Tab A

Çok büyük modellerden hoşlanmayan ve tek eliyle rahatça kullanabileceği bir tablet arayanların Samsung Galaxy Tab A modeline göz atması gerekiyor. 8 inç'lik ekran boyutu ve hafif yapısıyla taşıma kolaylığı sunan model hem yetişkin hem çocuklar tarafından rahatça kullanılabiliyor. Ürünün çift hoparlör sistemi ve kaliteli görseller sunan ekranı film izlerken ve oyun oynarken eğlenceli anlar yaşatıyor.

4. Philips M9 PRO Android Tablet

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Sade ve şık tasarımıyla dikkatleri üzerine toplayan Philips M9 PRO Android Tablet, kullanıcılarına 4 GB Ram ve 64 GB depolama hafızası sunuyor. 5 MP ve 2 MP çözünürlüğünde olmak üzere iki adet kamerası bulunuyor. Bu sayede kaliteli fotoğraflar çekilebiliyor. 5000 mAh batarya kapasitesi sunan model, kullanıcılarını sürekli pil derdiyle uğraşmaktan kurtarıyor. Ayrıca hafıza kartı desteği sayesinde depolama kapasitesi yükseltilebiliyor.

5. Casper Vıa.s30 4 GB 64 GB 10 inç Full HD Tablet

Metal tasarımı, şık görünümü, ince yapısı ve hafif olmasıyla fark yaratan Casper Via Tablet; 4 GB, 64 GB, 10 inç ve Full HD özellikleriyle de fiyat performans ürünleri arasında yer alıyor. Bluetooth özelliği ve kaliteli WiFi donanımı sayesinde kesintisiz ve güçlü bir bağlantı imkânı sunuyor. 7400 mAh yüksek batarya kapasitesine sahip model, 9 saat boyunca kesintisiz şekilde video oynatabiliyor.

6. Hometech Alfa 10 TB 4 GB 64 GB 10.1 inç Ips Tablet Bilgisayar

Tıpkı Lenovo Tab P11 Tablet gibi klavyeli bir tablet satın almak istiyorsanız 10 TB, 4 GB, 64 GB, 10.1 inç özellikli Hometech Alfa Ips Tablet Bigisayar modeline bir şans vermelisiniz. IPS ekran kalitesi sayesinde gerçekçi ve canlı bir renk deneyimi yaşatan model, 64 GB depolama alanı sunuyor ve ihtiyaç hâlinde hafıza kartı yardımıyla depolama kapasitesi artırılabiliyor.

7. VESTEL Z1 Ips Ekran Tablet

Bütçesi kısıtlı olan ve en ucuz tablet modellerinden birini satın almak isteyenler için 64 GB depolama kapasiteli VESTEL Z1 Ips Ekran Tablet öne çıkıyor. 4 GB RAM'i sayesinde akıcı ve hızlı bir şekilde çalışan tablet, oyun ve çeşitli uygulamalarda de üst düzey bir performans sağlıyor. 64 GB depolama alanının yanı sıra micro SD kart desteği de sunuyor. Ayrıca ürünün batarya kapasitesi, 5000 mAh.