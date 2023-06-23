Fiyatı 1238 TL'ye düştü! Herschel sırt çantasında %45 indirim

Yüksek kalite, şık tasarım, işlevsellik! Tüm bunları bir araya getiren Herschel, dünyada birçok moda severin favori markaları arasında yer alıyor. Birçok kategoride ürünler üretmesine karşın markanın çantaları ve seyahat aksesuarları gençlerden yetişkinlere, gezginlere kadar her yaştan onca kişiye hitap ediyor. Minimalist tasarımlarıyla öne çıkan Herschel'in ikonik koleksiyonları arasında yer alan Herschel City Mid-Volume Üniseks Sırt Çantası şimdi, kısa bir süre için yarı fiyatla satışta! Hem kadınların hem de erkeklerin kullanabileceği bu sırt çantasını incelemeye ne dersiniz?
Ürün özellikleri
Bu içerik 23 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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