Fiyatı 1238 TL'ye düştü! Herschel sırt çantasında %45 indirim

Yüksek kalite, şık tasarım, işlevsellik! Tüm bunları bir araya getiren Herschel, dünyada birçok moda severin favori markaları arasında yer alıyor. Birçok kategoride ürünler üretmesine karşın markanın çantaları ve seyahat aksesuarları gençlerden yetişkinlere, gezginlere kadar her yaştan onca kişiye hitap ediyor. Minimalist tasarımlarıyla öne çıkan Herschel'in ikonik koleksiyonları arasında yer alan Herschel City Mid-Volume Üniseks Sırt Çantası şimdi, kısa bir süre için yarı fiyatla satışta! Hem kadınların hem de erkeklerin kullanabileceği bu sırt çantasını incelemeye ne dersiniz?

Sırtınızda yokmuş gibi: Herschel City Mid-Volume Üniseks Yetişkin Lila Sırt Çantası

Ürün özellikleri

Çantanın dış yüzeyi, dayanıklı polyester malzeme ile kaplıdır.

İkonik kırmızı beyaz desenli iç astarı bulunur.

Çantanın arka kısmı ve omuz askıları, rahatlık ve destek için dolguludur.

Metal pimli klipsli manyetik kayış kapatma özelliğine sahiptir.

Gizli fermuarlı ön cebi vardır. Ana bölmesi fermuarlıdır ve içinde bir laptop bölmesi bulunur.

Ön kısmında Herschel'in klasik logosu yer alır.

Boyutları: 36 x 32 x 9 cm

İç hacmi 14 litre olup günlük kullanım için yeterli depolama alanı sağlar.

Lila rengi, modern ve şık bir görünüm sağlar.

Bu içerik 23 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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