Fiyatı 6700 TL'ye düştü! Evinize yeni bir soluk getirecek robot süpürgede büyük indirim

Son yıllarda evlerin en büyük yardımcısı olan, bir kez kullananın vazgeçemediği robot süpürgeler âdeta temizlikte çığır açtı. Birçok markanın farklı modellerini piyasaya sürdüğü bu akıllı cihazlar kısa sürede herkesin gözdesi hâline geldi. Siz de temizliğe yeni bir soluk getiren robot süpürgelerle tanışmak; zamandan tasarruf edip kendinize daha fazla vakit ayırmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Robot süpürge markaları içinde en beğenilenlerden biri olan Bissell EV675 Robot Süpürge Amazon Prime Özel Fırsat Günleri kapsamında büyük indirimde. İşte o robot süpürge!

Bissell EV675 Robot Süpürge

Evinize yeni bir soluk getirecek Bissell EV675 Robot Süpürge; yüksek emiş gücüne sahip üç kademeli temizleme sistemiyle evinizi tozdan, tüyden ve kirden arındırır. Evcil hayvanı olanların çok memnun kaldığı bu robot süpürge, sert zeminlerde 100 dakikaya kadar aralıksız çalışabiliyor. Uzaktan kumandası yerinizden hiç kalkmadan robot süpürgenizi rahatça kontrol edebilmenizi sağlıyor. Robot süpürgeniz merdivenleri çıktığında ya da çıkıntılara yaklaştığında düşme sensörleri devreye girer ve cihazınızı korur. Halıdan sert zeminlere kadar her yüzey için ayarlanabilir. Ölçüleri 32 x 32 x 8 cm olan robot süpürgenin ağırlığı da 4,84 kilogram. Piyasadaki diğer robot süpürgeler içinde kalitesi ve dayanıklılığı ile öne çıkan bu ürüne mutlaka bir şans vermelisiniz.

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