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  4. Prime Day'den alınabilecek en iyi şey! Marka spor ayakkabılar da indirime girdi

Prime Day'den alınabilecek en iyi şey! Marka spor ayakkabılar da indirime girdi

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
17.07.2024 17:01
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Alışverişin en keyifli zamanı geldi! Prime Day kapsamında onlarca kategoride binlerce ürün indirime girdi. Sizin için Prime Day'in moda kategorisindeki yıldızlarından indirimdeki spor ayakkabıları seçtik. Kaliteli spor ayakkabı arayışındaysanız bu içeriğimize bakmadan geçmeyin.

Prime Day'den alınabilecek en iyi şey! Marka spor ayakkabılar da indirime girdi

Prime Day'den alınabilecek en iyi şey, kaliteli bir spor ayakkabı olabilir. İndirimsiz cep yakan spor ayakkabılar Prime Day ile birlikte %50'yi aşan indirimlerle moda tutkunları ile buluştu. Hal böyle olunca, herkes tarzına en uygun ayakkabıyı arar oldu. Adidas, Puma ve daha pek çok markanın ayakkabıları şu an adeta yok satıyor! Siz de kaliteli bir ayakkabıya uygun fiyatlarla sahip olmak isterseniz sizin için seçtiğimiz indirimdeki modellere bakmadan geçmeyin.

1. Hem spor hem şık: Puma Roma Basic Unisex Yetişkin Spor Ayakkabı

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Kalın dolgulu dil ve ortopedik kemer destekli Puma Roma Basic Unisex Yetişkin spor ayakkabı, şıklığı ve rahatlığı bir arada sunan klasik bir model. Suni deri dış malzemesi ve dayanıklı kauçuk tabanı ile uzun ömürlü kullanım sağlayan ayakkabı; deri bileşimi, kaliteli işçiliği ve ikonik Puma tasarımı ile her türlü kombinin tamamlayıcısı. Üstelik Amazon Prime Day kapsamında da indirimde! Siz de bu indirim fırsatından yararlanarak Puma Roma Basic ile adımlarınızı rahatlık ve stil dolu bir şekilde atabilirsiniz.

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2. Kusursuz performans: Under Armour Ua Charged Rogue 4 Koşu Ayakkabısı

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Under Armour Ua Charged Rogue 4 koşu ayakkabısı indirimli fiyatıyla oldukça avantajlı! Üstün konforu ve performansı ile dikkat çeken ürün, %89 tekstil ve %11 sentetik üst yüzeyi ile hafif ve nefes alabilir bir yapıya sahip. Çıkarılabilir yüksek kaliteli köpük iç tabanı, özel olarak yerleştirilmiş kabarcıkları ve sağlam kauçuk dış tabanı, ürünün dayanıklılığı ve zemin tutuşunu artırıyor. 265 gram ağırlığındaki ayakkabı, esneklik ve yastıklama arasında denge arayan koşucular için de ideal! Sakın kaçırmayın!

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3. Günlük kullanıma uygun: Adidas BREAKNET Spor Ayakkabı

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Her kombininize çok yakışacak Adidas BREAKNET Spor Ayakkabı, şu anda indirimde! Tenisten ilham alan tasarımıyla kortta ve kort dışında da kullanıma uygun ayakkabı, klasik 3 bant detayı ile zamansız bir şıklık yakalıyor ve sentetik deri saya ve yumuşak kumaş astarı sayesinde her adımda rahatlık sağlıyor. Bağcıklı tasarımı ve EVA iç tabanı ile ayağınıza mükemmel uyum gösteren ayakkabı, spor yaparken veya günlük kullanım için de uygun bir alternatif.

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4. Uzun ömürlü ve dayanıklı: Tommy Hilfiger Canvas Lace Up Sneaker Spor Ayakkabı

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Zarif beyaz rengi ve rahatlığıyla dolabınızın vazgeçilmezi olmaya aday Tommy Hilfiger Canvas Sneaker spor ayakkabı Amazon'da indirimde! Zarif tasarımı ve sürdürülebilir malzemeleriyle dikkat çeken Tommy Hilfiger Canvas Lace Up Sneaker Kadın Spor Ayakkabı, %60 geri dönüştürülmüş pamuk ve %40 Better Cotton Initiative pamuğundan üretilmiştir. Bağcıklı tasarımı, klasik ve zamansız bir görünüm kazandıran ve orijinal Tommy Hilfiger kalitesini taşıyan sneaker ile siz de günlük kullanımda ve sportif aktivitelerde stilinizi tamamlayabilir, her adımda fark yaratabilirsiniz.

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5. Ayakkabı seçiminde kaliteden ödün vermeyenler için Calvin Klein: CLASSIC CUPSOLE LOW Spor Ayakkabı

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Calvin Klein CLASSIC CUPSOLE LOW spor ayakkabı indirim fırsatıyla kaçırılmaması gereken bir model. %60 geri dönüştürülmüş pamuk ve %40 pamuktan üretilen dış malzemesi, hem çevre dostu hem de dayanıklı olan ürün, stilinize zarif bir dokunuş katarken sürdürülebilir moda tercihlerinizi destekleyecek.

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6. Tarzına önem verenler için: Adidas Advantage Spor Ayakkabı

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Sade stiliyle favoriniz olacak adidas advangate spor ayakkabıda Prime Day fırsatı başladı! Yumuşak deri sayası ve yan kısımlarındaki perfore 3 bant detayı ile dikkat çeken ayakkabı, normal kalıba sahip ve bağcıklı tasarımıyla ayağınıza mükemmel uyum sağlıyor. Sportif stil ve sade görünümü modern dokunuşlarla buluşturan adidas ADVANTAGE Erkek Spor Ayakkabı, sentetik saya ve kumaş astara sahip ve her adımda konfor ve yumuşaklık sunuyor.

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7. Her tarza uygun: Puma Baseline Unisex Günlük Ayakkabı

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Modern tasarımı ve sürdürülebilirliği bir araya getiriyor. En az %20 geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen Puma Baseline Unisex Siyah Günlük Ayakkabı, hem şık hem de çevre dostu bir seçimdir. Standart kesimi ve dayanıklı yapısıyla günlük kullanım için idealdir. Şık siyah rengi ve klasik Puma detaylarıyla, her türlü kıyafetle kolayca kombinlenebiliyor. Puma Baseline Unisex Günlük Ayakkabı şık modeli ve şimdi Amazon'da indirimli fiyatıyla da dikkat çekiyor.

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8. Kusursuz zemin tutuşu: Under Armour UA Charged Pursuit 3 Koşu Ayakkabısı

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Rahat ve şık bir koşu ayakkabısı arıyorsanız UA Charged Pursuit 3 Koşu Ayakkabısı Amazon Prime haftasında indirimli fiyatıyla kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Hafifliği ve esnekliği ile her koşucunun ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanan ayakkabı, %86 tekstil ve %14 sentetik üst malzeme, nefes alabilirliği artırırken, darbelere karşı koruma sağlayan Charged Cushioning® teknolojisi ile desteklenmiştir.

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9. Gün boyu konfor arayanlara: Lumberjack HONOR 3FX Spor Ayakkabı

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Havalı tasarımıyla Lumberjack spor ayakkabı indirim fırsatıyla avantaj sağlıyor. Lumberjack HONDOR 3FX Erkek Spor Ayakkabı, her sezonun koşullarına uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış bir ürün. Günlük kullanım için mükemmel bir seçim olan Lumberjack ayakkabı, üstün konfor ve dayanıklılık sunuyor ve ergonomik yapısı ve modern tasarımıyla hem şık hem de fonksiyonel bir görünüm elde etmenize olanak tanıyor. Hafif yapısı ve destekleyici tabanı sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile rahatlık sağlayan lumberjack HONDOR 3FX ile siz de gün boyu konforu hissedebilir, tarzınızı tamamlayabilirsiniz.

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Kaynak: Onedio

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