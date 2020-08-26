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Fiyatı kafaları karıştırdı: Sony Xperia 8 Lite tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.08.2020 11:22 | Son Güncelleme

Sony, Xperia 8'in küçük kardeşi Xperia 8 Lite'ı Japonya'da görücüye çıkarttı. Orta seviye akıllı telefonlarla kıyasıya bir rekabete girecek olan Sony Xperia 8 Lite'ın fiyatı ise çok konuşulacak gibi. Peki Sony Xperia 8 Lite özellikleri neler? Xperia 8 Lite fiyatı ne kadar?

Fiyatı kafaları karıştırdı: Sony Xperia 8 Lite tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Sony Xperia ailesini genişletmeye devam ediyor. Sony Xperia 1 II ile iyi bir çıkış yakalayan ve özellikle kameralarıyla övgüler alan Sony, orta seviye akıllı telefon ailesine de yeni üyeler ekledi. Bu ailenin son üyesi, Snapdragon 630'dan güç olan Xperia 8'in küçük kardeşi Xperia 8 Lite oldu. Xperia 8 Lite, Sony'nin Japonya'daki duyurusuyla birlikte resmen tanıtıldı.

İŞTE SONY XPERİA 8 LİTE'IN ÖZELLİKLERİ

Sony Xperia 8 Lite özellikleri arasında 6,0 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde LCD bir ekran var. Bu ekranda herhangi bir ekran deliği veya çentik yok. Sony'nin OmniBalance tasarımını izlerini taşıyan telefon, 8 MP çözünürlüğündeki ön kamerasını çerçevesinde taşıyor. Ancak Xperia 8 Lite, günümüzdeki birçok akıllı telefondan daha kalın çerçevelere sahip. Bu yüzden de telefonun ekran / kasa oranı çok düşük. Xperia 8 Lite, gücünü ise Xperia 8'de olduğu gibi Snapdragon 630 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Tabi microSD kart desteği ile depolamayı 512 GB'a kadar artırmak mümkün. Telefonun parmak izi okuyucusu ise bir Sony klasiği olarak yan tarafa konumlandırılıyor. Xperia 8 Lite'ın bataryası ise ilginç bir şekilde sadece 2,870 mAh.

Sony Xperia 8 Lite özellikleri

Xperia 8 Lite'ın arka tarafında ise çift arka kamera kurulumu var. Bu kameralardan ilki 12 MP çözünürlüğündeyken, diğer kamera 8 MP çözünürlüğünde ve telefoto kamera olarak görev yapıyor. Telefon kutusundan ise Android 9 Pie işletim sistemi ile çıkıyor.

Sony Xperia 8 Lite fiyatı

SONY XPERİA 8 LİTE FİYATI NE KADAR?

Sony Xperia 8 Lite fiyatı 280 dolar olarak açıklandı. Teknik özellikler tablosuna rağmen bu fiyatı yüksek bulduğumuzu söylememiz gerek. Sony'nin yeni telefonun resmi yollardan ülkemize gelmesi ise mümkün görünmüyor.

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