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Fiyatı uygun, ekranı OLED: Huawei P Smart S tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.06.2020 12:14 | Son Güncelleme

Huawei, Huawei P Smart S'in tanıtımını İtalya'da gerçekleştirdi. Huawei P Smart S, uygun fiyatına rağmen OLED ekranı ve daha üst segmentlerde gördüğümüz ana kamerasıyla dikkat çekiyor. Peki Huawei P Smart S özellikleri neler? Huawei P Smart S fiyatı ne kadar?

Fiyatı uygun, ekranı OLED: Huawei P Smart S tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Huawei P Smart serisi uygun fiyatlı telefon almak isteyenlerin tercihlerinden biri oluyor. Akıllı telefon üreticileri son zamanda uygun fiyatlı ancak performansı yüksek telefonlara ağırlık vermeye başlayınca, bu duruma Huawei'den de bir cevap vermesi bekleniyordu kuşkusuz. Bu cevap Huawei P Smart S ile birlikte geldi.

HUAWEİ P SMART S ÖZELLİKLERİ NELER?

Huawei P Smart S özellikleri arasında 6,3 inç büyüklüğünde OLED bir ekran var. Bu fiyat seviyesinde OLED ekran pek rastladığımız bir şey değil, bunu belirtmemiz gerek. Bu ekran Full HD+ çözünürlüğünde videolar oynatabiliyor. Ayrıca parmak izi okuyucusu da ekranın içine entegre edilmiş durumda. Telefonun ekranının belki de tek eksisi, ekranın üst tarafında yer alan damla çentiği. Bu damla çentikte 16 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya yer veriliyor. Huawei P Smart S'in kalbinde ise Kirin 710F işlemcisi, 4GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı bulunuyor. Google desteği ise maalesef bu telefonda yer almıyor, bunun yerine HMS ve AppGallery desteği sunuluyor.

Huawei P Smart S özellikleri

Huawei P Smart S'in kameraları üçlü bir kuruluma sahip. Bu kurulumda ana kamera 48 MP çözünürlüğünde. Diğer bir kamera 8 MP çözünürlüğünde ve 120 derecelik ultra geniş açılı fotoğraflar çekmeye imkan sağlarken, 2 MP çözünürlüğündeki derinlik sensörü nesneleri algılamak için telefona yardımcı oluyor. Telefon tüm gücünü ise 10W hızlı şarj destekli 4.000 mAh değerindeki bataryasından alıyor.

Huawei P Smart S kamera

HUAWEİ P SMART S FİYATI

Huawei P Smart S fiyatı 249,90 euro olarak belirlendi. Telefon bugün itibarıyla İtalya'da satışa çıkmış bulunuyor. Huawei P Smart S'in Türkiye topraklarına da giriş yapması bekleniyor.

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