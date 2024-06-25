Fiyatı yüzde 100 artınca çare diye ona koştular! Uzun kuyruklar oluşuyor ama... Tabeladaki tehlikeli detay dikkat çekti

Damacana su fiyatının 1 yılda yüzde 100 artması mutfak masrafında içme suyu giderini azaltmak isteyenleri sağlığa zararlı kaynaklardan su ihtiyacını karşılamaya yöneltti. 'Memba', 'Dağdan, ormandan doğal kaynak suyu' düşüncesiyle yol kenarlarındaki çeşmelerden akan suya ilgi çoğaldı. Genellikle dağlık ve ormanlık alanlarda, yaylalara ulaşımı sağlayan yolların kenarındaki çeşmelerden içme suyu ihtiyacını karşılayanların sayısı arttı.

Antalya'da kent merkezine yakın çeşmelerde damacana, 5 litrelik plastik şişe veya büyük kovalara su doldurmak için sıraya girenler uzun kuyruk oluşturdu.

Yakın bölgede oturanlar günlük ihtiyacı kadar su alırken, bazıları aracıyla, bisikletiyle çeşmeye gelip kova ve şişeleri doldurduktan sonra suyu evine götürdü. Bazılarının da suda sebze ve meyve yıkadığı görüldü.

TABELA BOYANDI, UYARI KAPATILDI

Konyaaltı ilçesine bağlı Hurma Mahallesi'ndeki kaynaktan su dolduranlar ise belediye tarafından asılan uyarı tabelasına aldırış etmedi. Konyaaltı Belediyesi tarafından su doldurulan alanın girişine yaklaşık 4 yıl önce asılan tabelada, 'Belediyemiz tarafından bu su kaynağında yaptırılan analiz sonucunda koliform bakterisine rastlanmıştır. İçme suyu olarak tüketilmesi uygun değildir' ifadesi yer alıyor.

Tabelada koliform bakterinin 100 mililitrede 72 kob (koloni oluşturan birim) yer aldığı belirtildi. Tabeladaki 'tüketilmesi' yazısı ile bakteri parametresini belirten yazının sarı boyayla kapatıldığı, büyük harflerle belirtilen 'uygun değildir' ibaresinin de zemin rengi olan beyaza boyandığı dikkati çekti.

'DOĞAL' DİYE TABİR EDİLEN SULARDA MİKROBİYAL TEHLİKE

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, son dönemde yol kenarında akan kaynak sularının içme suyu olarak tüketiminin arttığına dikkati çekti.

Açık kaynaklarda 'doğal' diye tabir edilen suların tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Manavoğlu, "Fiziksel, mikrobiyal, kimyasal bulaşma olabilir. Sağlık Bakanlığı'nın İnsanı Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği'nde su analizlerinde koliform, escherichia coli gibi mikroorganizmalarından bulunmaması gerektiği belirtiliyor" diye konuştu.

Koliform grubu bakterilerde hastalık yapıcı etkiye sahip mikroorganizmaların yer aldığını anlatan Manavoğlu, "Bu mikroorganizmaların kaynağına bakıldığında, sıcakkanlı hayvanların bağırsaklarında dışkı kökenli bir mikroorganizma. Topraktan, çamurdan, bitkiden de bulaşabiliyor. Bu mikroorganizmalar hastalık yapıcı etkiye sahip. Mide bulantısı, kusma, ateş, halsizlik, karın ağrısı gibi rahatsızlık yapabilir. Özellikle bağışıklık sistemi düşük kişilerde, çocuklarda etkisi daha da artarak ölüme neden olabilir. İshal ve kusmanın ardından bu mikroorganizmayı yok edemezseniz hayati tehlikeye yol açabilir" dedi.

PLASTİK ŞİŞE KULLANIMININ ZARARI

Açık kaynaklarda suların plastik şişelere doldurulduğunu belirten Manavoğlu, "Pet şişeler tek sefer kullanıma uygun. Bunların sürekli kullanılması, deforme olmasına rağmen kullanımının devam etmesi, bakteri oluşumuna ve zehirlenmeye neden olabilir. Kaynak suları, üretim tesislerinden birçok işlemden geçerek tüketime uygunluğu sağlanıyor, dezenfekte ediliyor, mikroorganizmalardan arındırılıyor. Açık kaynak sularının tüketimine dikkat edilmeli" ifadelerini kullandı. (DHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





