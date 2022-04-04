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Fiyatlar basına sızdı... Yakında Apple'dan iPhone kiralayabilirsiniz!

04.04.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın iPhone aboneliği üzerinde çalıştığı iddia edilirken, iPhone abonelik fiyatları sızdırıldı. Buna göre, sistem hayata geçtiği takdirde aylık ücret ödeyerek Apple'dan iPhone kiralayabileceksiniz.

Fiyatlar basına sızdı... Yakında Apple'dan iPhone kiralayabilirsiniz!

iPhone için abonelik hizmeti sunulacağı iddiası fazlasıyla dikkat çekmişti. Çıkan haberlerde, Apple'ın iCloud gibi mevcut Apple aboneliklerinin çalışma şekline benzer şekilde, bir iPhone veya başka bir Apple cihaza abone olmalarını sağlayacak bir sistem geliştirdiği öne sürülmüştü. Böylece tüketicilerin iPhone veya başka bir Apple cihazına abone olarak taksit öder gibi aylık ücret verip iPhone kullanabilecekleri dile getirilmişti. Şimdi ise iPhone abonelik fiyatlarının sızdırıldığı görüldü.

İŞTE SIZAN iPHONE ABONELİK FİYATLARI

Bloomberg'in haberine göre, teknoloji yazarı Mark Gurman'ın düşüncesi iPhone abonelik sisteminde:

  • iPhone 13 için 35 dolar,
  • iPhone 13 Pro için 45 dolar
  • iPhone 13 Pro Max için 50 dolar talep edileceği yönünde.

Eğer sistem hayata geçilirse aylık 35 dolar ödeyerek iPhone 13 kiralayabileceksiniz. Biraz daha yüksek aylık ücretler ödeyerek de daha üst modelleri tercih edebileceksiniz.

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GÖZARDI EDİLMEMESİ GEREKEN İHTİMALLER

Ancak hatırlatmakta fayda var; Bu sistem Apple tarafından resmi olarak duyurulmuş değil. Tüm bilgiler, sadece sızıntılar üzerinden aktarılıyor. Bu yüzden fiyatlarda değişiklik olabileceği veya bu sistemin tamamen iptal edilebileceği ihtimali de göz ardı edilmiyor.

Ancak abonelik hizmetinin 2022'nin sonunda başlayacağı düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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