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"fizy İstanbul Müzik Ödülleri" sahiplerini buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 00:07 | Son Güncelleme

"En İyi Erkek Sanatçı" Tarkan, "En İyi Kadın Sanatçı" Sezen Aksu, "Dijital Platformlarda En Çok Arama Yapılan Sanatçı" Ahmet Kaya ve "Tüm Zamanların En İyi Grubu" MFÖ seçildi

İSTANBUL (AA) - fizy'nin Atlantis Yapım, Zorlu Performans Sanatları Merkezi ve SM Production iş birliğiyle hayata geçirdiği "İstanbul Müzik Haftası" kapsamında "İstanbul Müzik Ödülleri" verildi.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, dijital ekonomi ortaya çıktıktan sonra olumsuz olarak en çok etkilenen sektörün müzik piyasası olduğunu söyledi.

Terzioğlu, müzik sektöründe ilk olarak mp3'lerin ortaya çıktığına işaret ederek, "Daha sonra mobil internet hayatımıza girdi. İş modellerimiz değişti ve artık 4G ile beraber sadece müziği dinlemiyoruz, müziği seyrediyoruz. Canlı konserler yayınlıyoruz ve bu şekilde bambaşka bir dünya ortaya çıktı." dedi.

Turkcell'de 3,5 yıldır bir dönüşüm içerisinde olduklarının altını çizen Terzioğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin datasını Türkiye'de tutacak, Türkiye'nin yaratıcı gücünü yine Türkiye'de değerlendirecek, mühendislerimizle platformlar kuracak, sanatçılarımızın emeğinin hakkını vereceği ortamlar yaratmak için bir anlık mesajlaşma platformu kurduk Bip'le. Sonra bir arama motoru yaptık Yaani ile. fizy'i yarattık müzik için, TV Plus'ı yarattık televizyon için. Biz bunları yaparken bize dediler ki 'Dünya devleri ile nasıl başa çıkacaksınız' işte sizler sayesinde, Türkiye sayesinde. Çünkü şu anda en yakın rakibimizden tam 4 kat daha büyük bir müzik platformumuz var."

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- Halk tarafından belirlenen 11 isme ödül verildi

Dinleyiciler tarafından belirlenen 11 kategoride seçimler yapıldı. Bu kapsamda "En İyi Erkek Sanatçı" Tarkan, "En İyi Kadın Sanatçı" Sezen Aksu, "En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı" ve "En İyi Video Klip" Aleyna Tilki, "En İyi Albüm" Edis, "En İyi Grup" Mor ve Ötesi, "En Çok Dinlenen Single" (Öyle Kolaysa) eseri ile Mabel Matiz, "En İyi DJ" Mahmut Orhan, "En İyi Söz-Müzik" Ersay Üner, "Dijital Platformlarda En Çok Arama Yapılan Sanatçı" Ahmet Kaya ve "Tüm Zamanların En İyi Grubu" MFÖ seçildi.

Gecede ödüle değer görülen usta müzisyen Ahmet Kaya adına ödülü alan eşi Gülten Kaya, "Bazı ödüller hayatımızı değiştirebiliyor. Umuyorum ki bu yeni başlatılmış ödül, sanata, müziğe değer ve emek veren herkes için sonsuz olsun. Müzik, sanat tüm dillerin, kültürlerin sonsuz taşıyıcısı olsun. Özgür sanat ve özgür müzik hepimizin soluklanma alanı olsun." ifadelerini kullandı.

MFÖ grubundan Mazhar Alanson da kendilerini ödüle layık gören herkese teşekkür etti.

Fuat Güner de, "Bu kadar yıl sonra hala bizden bıkmadınız ve bizim de buna karşılık size verecek daha çok senelerimizin olması çok doğal. O yüzden kendimize dikkat ediyoruz, sağlıklı kalmaya çalışıyoruz ki sizlere hayatımız boyunca bol bol müzik yapalım." diye konuştu.

Özkan Uğur ise sağlıkları iyi oldukça grupça müzik yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Tören, DJ performansının ardından sona erdi.

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