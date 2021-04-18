Flaş öneri: Koronavirüs aşısı yaptırmaya para cezası

Koronavirüse karşı en büyük ve belki de tek silah olan aşı birçok ülkede uygulanmaya başladı. Türkiye'de şu anda Çinli Sinovac ile Alman BioNTech aşısı tercihleri mevcut. Fakat kitlesel aşılamada istenilen seviyeye bir türlü ulaşılamadı. Bunun başlıca neden ise vatandaşın aşı olmaya gitmemesi. Yan etki korkusuyla aşı olmayanların yanı sıra bir de aşı karşıtlığı mevcut. Aşı karşıtlarının başında ise hastalığı hafif atlatanlar geliyor.

AŞI OLMAYANA PARA CEZASI

Ülkede vatandaşların bir kısmı 'aşı olamıyoruz' diye isyan ederken, diğer taraftan aşı sırası gelenlerin yaptırmaması süreci sekteye uğratıyor. Hal böyle olunca dikkat çeken öneriler de gelmeye başladı. Bunların başında ise para cezası geliyor. Milliyet'ten Bahar Atakan'ın haberine göre, aynı zamanda hekim olan MHP'li Sefer Aycan, aşının zorla yapılması gerektiğini savunurken, "Maske takılmıyor diye ceza yazılıyor. Toplum sağlığını tehdit ediyor diye. Aşı yaptırmayana da ceza uygulanabilir." dedi.

