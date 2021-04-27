Flaşlı selfie kamerası ile dikkat çeken Vivo V21 serisi tanıtıldı!

Vivo V21 akıllı telefon serisi resmen lanse edildi. Çinli teknoloji devi Vivo'nun yeni akıllı telefon serisi, üç farklı telefona ev sahipliği yapıyor. Bu modeller, Vivo V21, Vivo V21 5G ve Vivo V21e olarak sıralanıyor. Dilerseniz, Vivo V21'in özelliklerini paylaşarak başlayalım.

VIVO V21 VE VIVO V21 5G BİRBİRİNE ÇOK BENZİYOR

Vivo V21 ile Vivo V21 5G, bağlantı özellikleri dışında temelde aynı özelliklere sahip. Vivo V21, 4G bağlantısına sahipken, Vivo V21 5G adından da anlayabileceğiniz üzere 5G bağlantısına sahip. Her iki telefon, 6.44 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde 90 Hz yenileme oranına sahip AMOLED ekran ile geliyor. Çentikli ekranlı telefonlar, çentikte tam 44 MP'lik bir selfie kamera sunuyor. Bu kamera, aynı zamanda OIS'i destekliyor ve telefonların çerçevesinde bulunan LED flaş, ön kamera ile flaşlı selfie çekimleri yapılmasına imkan tanıyor. Eğer ön kameraya önem veriyorsanız, dikkatinizi çekebilecek bir özellik bu.

DİĞER TEKNİK ÖZELLİKLER

MediaTek Dimensity 800U işlemcisinden güç alan Vivo V21 ve Vivo V21 5G, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile destekleniyor. 33W FlashCharge destekli telefonlar, 4.000 mAh'lik bir batarya kapasitesi sunuyor. Arka tarafta ise 64 MP'lik ana kameraya ek olarak, 8 MP'lik ultra geniş açılı kamera ve 2 MP'lik makro kamera bizleri karşılıyor. Bu kameralar da yine ortak. Vivo V21e modeli ise Qualcomm Snapdragon 720G yonga seti ve 8 GB RAM barındırıyor.