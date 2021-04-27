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Flaşlı selfie kamerası ile dikkat çeken Vivo V21 serisi tanıtıldı!

27.04.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı telefon üreticisi Vivo, Vivo 21, Vivo 21 5G ve Vivo V21e'den oluşan Vivo 21 serisini resmen tanıttı. Vivo V21 serisi üç telefon, son zamanların en iyi selfie kamerasına sahip olabilir. Zira selfie kamerasında flaş desteği var.

Flaşlı selfie kamerası ile dikkat çeken Vivo V21 serisi tanıtıldı!

Vivo V21 akıllı telefon serisi resmen lanse edildi. Çinli teknoloji devi Vivo'nun yeni akıllı telefon serisi, üç farklı telefona ev sahipliği yapıyor. Bu modeller, Vivo V21, Vivo V21 5G ve Vivo V21e olarak sıralanıyor. Dilerseniz, Vivo V21'in özelliklerini paylaşarak başlayalım.

VIVO V21 VE VIVO V21 5G BİRBİRİNE ÇOK BENZİYOR

Vivo V21 ile Vivo V21 5G, bağlantı özellikleri dışında temelde aynı özelliklere sahip. Vivo V21, 4G bağlantısına sahipken, Vivo V21 5G adından da anlayabileceğiniz üzere 5G bağlantısına sahip. Her iki telefon, 6.44 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde 90 Hz yenileme oranına sahip AMOLED ekran ile geliyor. Çentikli ekranlı telefonlar, çentikte tam 44 MP'lik bir selfie kamera sunuyor. Bu kamera, aynı zamanda OIS'i destekliyor ve telefonların çerçevesinde bulunan LED flaş, ön kamera ile flaşlı selfie çekimleri yapılmasına imkan tanıyor. Eğer ön kameraya önem veriyorsanız, dikkatinizi çekebilecek bir özellik bu.

Vivo V21 kamera

DİĞER TEKNİK ÖZELLİKLER

MediaTek Dimensity 800U işlemcisinden güç alan Vivo V21 ve Vivo V21 5G, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile destekleniyor. 33W FlashCharge destekli telefonlar, 4.000 mAh'lik bir batarya kapasitesi sunuyor. Arka tarafta ise 64 MP'lik ana kameraya ek olarak, 8 MP'lik ultra geniş açılı kamera ve 2 MP'lik makro kamera bizleri karşılıyor. Bu kameralar da yine ortak. Vivo V21e modeli ise Qualcomm Snapdragon 720G yonga seti ve 8 GB RAM barındırıyor.

Vivo V21 özellikleri

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İŞTE VIVO V21'İN FİYATI

5G desteği ile ayrışan telefonlardan 4G bağlantılı V21’in yurt dışı başlangıç fiyatı yaklaşık 390 dolar. V21 5G’nin fiyatı ise bilinmiyor. Telefonların Türkiye'ye gelip gelmeyeceği hakkında henüz bir açıklama yok.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon 5G
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