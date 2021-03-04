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Florida’da zenginlerin yaşadığı site sakinleri, herkesten önce aşılandı

04.03.2021 15:23 | Son Güncelleme:
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Florida’da zenginlerin yaşadığı site sakinleri, herkesten önce aşılandı

ABD'de salgının en çok can aldığı eyaletlerden biri olan Florida'da ultra zenginlerin yaşadığı lüks bir sitenin tüm yaşlı sakinlerinin ocak ortasında çift doz aşı olduğu ortaya çıktı. O dönemde eyalette aşılama yeni başlamıştı.

Koronavirüsü salgınıyla mücadele karnesi en kötü ülkelerin başında gelen ABD'de, aşılamada zenginlere öncelik verildiğini gösteren bir skandal basına yansıdı.

1,9 milyon vaka sayısı ve 31 bini aşkın ölümle salgının merkezlerinden biri olan Florida eyaletinde, ultra zenginlerin yaşadığı Key Largo adasındaki bir sitede tüm 65 ve üstü yaştaki kişilerin ocak ortasında aşılandığı ortaya çıktı.

22 OCAK’A KADAR İKİ DOZ AŞI OLMUŞLAR

Miami Herald'ın haberine göre, ultra zenginlerin yaşadığı Ocean Reef Club adlı sitede yaklaşık 1200 kişi ocak ortasında aşılanırken, bu sırada eyaletteki yaşlıların çok küçük bir bölümü aşılanmıştı.

Resmi veriler, eyalet nüfusunun şu ana kadar sadece yüzde 8,5'inin çift doz aşı olduğuna işaret ediyor. Tek doza erişebilenlerin oranı ise yüzde 15,4.

Kulüp yönetiminin 22 Ocak'ta üyelerine gönderdiği e-postada iki haftada aşılamanın tamamlandığı, eyalette nüfusun çoğunluğunun tek doz aşıya bile erişemediği ve aşı dağıtımının zamanlamasının belirsiz olduğu belirtildi.

Kulüp yönetimi, eyaletin genelinden önce aşılara nasıl ulaştıklarına dair sorulara yanıt vermedi.

CUMHURİYETÇİ VALİYE REKOR BAĞIŞ

Öte yandan, sitede oturan eski Illinois Valisi ve Chicago merkezli özel sermaye şirketi GTCR'ın eski yönetim kurulu başkanı olan Cumhuriyetçi Parti'den Bruce Rauner'ın, 25 Şubat'ta mevcut Florida Valisi Ron DeSantis'in siyasi komitesine 250 bin dolarlık bağışta bulunduğu ortaya çıktı. Bu bağışın, aşılara erken erişimin karşılığı olabileceği düşünülüyor.

DeSantis'in şubatta 2,7 milyon dolar bağış topladığı ve bu rakamın DeSantis'in vali koltuğuna oturduğu 2018 yılından bu yana kaydedilen en yüksek rakam olması da dikkat çekti.

Florida Valiliği, DeSantis'in aşılara erken ulaşımda rolü olduğu iddiasını reddetti ancak söz konusu zengin kulübünün aşıya nasıl erken ulaşabildiği sorusunu yanıtsız bıraktı.

Florida nüfusunun yüzde 17'si siyah olmasına rağmen şubat sonu itibarıyla aşılananların sadece yüzde 5,6'sının siyah olması da eyalette eleştirilere neden olmuş durumda.

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koronavirüs (Covid-19) pandemi Aşı

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