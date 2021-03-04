Florida’da zenginlerin yaşadığı site sakinleri, herkesten önce aşılandı

Koronavirüsü salgınıyla mücadele karnesi en kötü ülkelerin başında gelen ABD'de, aşılamada zenginlere öncelik verildiğini gösteren bir skandal basına yansıdı.

1,9 milyon vaka sayısı ve 31 bini aşkın ölümle salgının merkezlerinden biri olan Florida eyaletinde, ultra zenginlerin yaşadığı Key Largo adasındaki bir sitede tüm 65 ve üstü yaştaki kişilerin ocak ortasında aşılandığı ortaya çıktı.

22 OCAK’A KADAR İKİ DOZ AŞI OLMUŞLAR

Miami Herald'ın haberine göre, ultra zenginlerin yaşadığı Ocean Reef Club adlı sitede yaklaşık 1200 kişi ocak ortasında aşılanırken, bu sırada eyaletteki yaşlıların çok küçük bir bölümü aşılanmıştı.

Resmi veriler, eyalet nüfusunun şu ana kadar sadece yüzde 8,5'inin çift doz aşı olduğuna işaret ediyor. Tek doza erişebilenlerin oranı ise yüzde 15,4.

Kulüp yönetiminin 22 Ocak'ta üyelerine gönderdiği e-postada iki haftada aşılamanın tamamlandığı, eyalette nüfusun çoğunluğunun tek doz aşıya bile erişemediği ve aşı dağıtımının zamanlamasının belirsiz olduğu belirtildi.

Kulüp yönetimi, eyaletin genelinden önce aşılara nasıl ulaştıklarına dair sorulara yanıt vermedi.