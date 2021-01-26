Fobi nedir? Kalp çarpıntısı ve nefessiz kalma hissi varsa...

Fobi dediğimiz durumlar da, bizim hayatımızı bu şekilde olumsuz etkileyen ve sürekli kaçınmamıza neden olan mantık dışı korkularımızdır. Bunlar aslında rahatsızlıktır. Ancak uzun süre normal karşılanır, buna uyum sağlarız. Fakat bir süre sonra hayatımızı olumsuz etkilediğini fark edip, destek almaya karar verebiliriz.

FOBİLER NASIL OLUŞUR?

Fobiler iki şekilde oluşur. Birincisi kişinin yaşadığı bazı durumlar sonrasında ortaya çıkar. Örneğin; küçük yaşlarda karşımıza aniden çıkan bir köpeğin havlaması ve ısırmasından sonra, sürekli köpeklerden ve diğer hayvanlardan kaçınmamıza neden olacak bir durum oluşturur. Fakat bu bir rahatsızlığa dönüşür.

İkincisi ise öğrenme şekliyle ortaya çıkar. Sadece kendimizin bir şey yaşaması gerekmez, yakınımızdaki insanların olumsuz tepki verdiği durumları görürsek fobi geliştirebiliriz.

Bunun dışında, aniden bir köpeği korktuğumuz başka bir durumda görürsek sıkıntı yaşayabiliriz. Korku kendini devam ettirirse fobi halini alabilir.

FOBİ OLUŞUMUNA SEBEP OLAN OLAYLAR NELERDİR?

Fobi oluşumuna etki eden her şey hayatımızın bir parçası olabilir. Bunun illa korkutucu bir olay olması gerekmez. Çok basit bir olay bile bizim için korku yaratacak bir durum olabilir.