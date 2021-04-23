Foça açıklarında sürüklenen lastik bottaki 55 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 01.00 sıralarında Yeni Foça Mahallesi Çanak Koyu mevkiinde kaçak göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi. Ekipler, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalıştığı belirlenen, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki Afganistan uyruklu çoğu kadın ve çocuk 55 kaçak göçmeni kurtardı. Göçmenler Yeni Foça’daki Çok Amaçlı Salon’a götürüldü. Ekipler, göçmen kaçakçısı olduğu ileri sürülen 5 kişiyi de yakalayarak gözaltına aldı.

Kaçak göçmenler sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Şüpheliler R.Ç. (29) ve A.V. (28) ile Afganistan uyruklu Z.S. (20), B.B. (19) ve Myanmar uyruklu E.M. (53), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

DHA

