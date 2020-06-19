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Fonksiyonel tıp hakkında merak edilenler!

Uzm. Dr. Nur Topçu Uzm. Dr. Nur Topçu
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Fonksiyonel tıp modeli kişiye özel, hasta odaklı, bilime dayanan, hastalığın altta yatan nedenlerini bulmak ve optimal iyilik halini sağlamak için hasta ile doktoru birlikte çalışmasını sağlayan yaklaşımdır.

Fonksiyonel tıp hakkında merak edilenler!

Fonksiyonel Tıp ve Medikal Estetik Hekimi Uzm. Dr. Nur Topçu ile tıbba yeni bir bakış açısı kazandıran fonksiyonel tıbba dair merak edilen tüm noktaları konuştuk.

FONKSİYONEL TIP VE DEPRESYON

Kök nedene yönelmekle hekim semptomlardan çok kompleks hastalığı tanımlamaya odaklanır. Bir klinik durumun birçok nedenleri olabileceğini ve aynı zamanda bir nedenin birçok klinik duruma neden olabileceği anlaşılır. Sonuç olarak fonksiyonel tıbbın tedavi hedefi hastalığın her bireyde farklı görünen yüzüdür.

Örnek olarak depresyon bir klinik durumdur. Omega 3 eksikliği, tiroidin az çalışması, vitamin D eksikliği, pre diyabet, antibiotik kullanımı depresyon nedeni olabilir. Benzer şekilde enflamasyon da bir nedendir. Depresyona, kalp hastalığı, artrite, diyabete, kansere neden olabilir. Enflamasyon vücudun anormal bir duruma verdiği ani tepkidir. Eğer uzar ve kronikleşirse tüm hastalıklara zemin hazırlar.

Depresyon örneği ile devam edelim. Depresyon toplumun özellikle ileri yaşta %20 sini etkileyen ve tanı alanların üçte birinin tedavi aldığı kronik psikiyatrik bir hastalıktır. Tedavide antidepresanlar kullanılır. Antidepresan kullanma oranı her yıl artmaktadır. Sağlık bakanlığının verilerine göre her on kişiden biri antidepresan kullanmaktadır. Bu oran kadınlarda iki kat fazladır. Ayrıca ilaçların bir takım yan etkileri tedaviyi bırakmalarına da neden olmaktadır. Depresyon çoğul nedenleri olan ve potansiyel tetikleyicileri ve zemin hazırlayıcıları olan bir durumdur. Kişiye özel olan bu kök nedenlere nasıl inebiliriz? Ve antidepresanlara alternatif yada destek olacak uygulamalar neler olabilir?

FONKSİYONEL TIP NASIL TEDAVİ EDER?

Fonksiyonel tıp bakış açısıyla baktığımızda öncelikle hastayı iyice tanımamız gerekmektedir. Doğum öncesi anne babasının sağlık durumunda başlayarak bugüne kadar olan tıbbi, sosyal ,psikolojik yaşam öyküsü geçirdiği travmalar, yaşam tarzı ,beslenmesi değerlendirilir. Bazı biyokimyasal testler kontrolleri tamamlanır. Bu noktada yukarıdaki paragrafta belirttiğim gibi depresyonun neden olabileceği durumlar ve depresyona neden olabilecek durumlar göz önüne serilir.

Öncelikle yaşam tarzı değişiklileri yapılır ve beslenmesi düzenlenir. Örneğin düzenli ve kaliteli uyku uyuması, düzenli egzersiz yapması sağlanır. Egzersiz tek başına hafif depresif şikayetleri tedavi edebilir. Beslenmesi düzenlenir. Yapılan araştırmalar yanlış beslenmenin depresyona neden olduğunu göstermiştir. Beslenme bağırsaktaki yararlı bakterileri yani mİkrobiyomu destekler. Mutluluk hormonu olarak anılan seratonin hormonunun %90 ı bu yararlı bakteriler tarafından salgılanmaktadır. Yani bağırsak bakterilerimizdeki bozulma otomatik olarak depresif şikayetleri artıracaktır. Diğer bir nede toksinler olabilir Dışarıdan aldığımız toksinler, ağır metaller beynimizi etkileyerek depresif şikayetlere neden olabilir. Bunlardan arınmak için detoksifikasyon tedavilerinden yararlanılabilinir. Ayrıca Vitamin K, Vitamin D, Magnezyum, Çinko ve Yağ asitleri (omega 3) destekleri de depresyonu azaltır. Bir travma varlığında ise bunun etkisini azaltmak veya ortadan kaldırmak için uygulanan nefes terapileri, EMDR, yoga, tıbbi hipnoz da tedavide yer alır. Görüldüğü gibi depresyona neden olabilecek veya olan nedenler tedavi edildiğinde aslında birçok şeyi de tedavi etmiş tada riskini ortadan kaldırmış oluyoruz. Nasıl mı?

Beslenmenin düzeltilmesi, yaşam tarzı değişiklileri, eksik olan mikrobesinlerin yerine konması, bağırsak florasının sağlıklı hale gelmesi, travmanın etkisinin kaldrılması, stresin azaltılması, toksin ve ağır metallerden arınmak depresyonu düzeltirken aynı zamanda enflamasyonu da azalacaktır. Yani kök neden olan enflamasyon azaldığında neden olabileceği depresyon, kalp hastalıkları, otoimmum hastalıklar, diyabet riski de azalacak belki de ortadan kalkacaktır. Görüldüğü üzere semptom ne olursa olsun mekanizmayı düzelttiğinizde sorun azalacak, belki de yok olacaktır. Depresyon örneğine geri dönersek bütün bu uygulamalardan sonra depresyon tedavi olur ya da genetik ve çevresel faktörlerinde etkili olduğu bir depresyon olgusunda ilaç ihtiyacı kalmayacak yada en aza inecektir.

Bu şablon tüm kronik durumlar için geçerlidir. Bu durumlara kronik yorgunluk dikkat eksikliği unutkanlık, tüm otoimmum hastalıklar, kanserden korunma, bağışıklık sitemi bozuklukları vb dahil edilebilir.

Fonksiyonel Tıp ve Medikal Estetik Hekimi
Uzm. Dr. Nur Topçu

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