Fonksiyonel tıp hakkında merak edilenler!

Fonksiyonel Tıp ve Medikal Estetik Hekimi Uzm. Dr. Nur Topçu ile tıbba yeni bir bakış açısı kazandıran fonksiyonel tıbba dair merak edilen tüm noktaları konuştuk.

FONKSİYONEL TIP VE DEPRESYON

Kök nedene yönelmekle hekim semptomlardan çok kompleks hastalığı tanımlamaya odaklanır. Bir klinik durumun birçok nedenleri olabileceğini ve aynı zamanda bir nedenin birçok klinik duruma neden olabileceği anlaşılır. Sonuç olarak fonksiyonel tıbbın tedavi hedefi hastalığın her bireyde farklı görünen yüzüdür.

Örnek olarak depresyon bir klinik durumdur. Omega 3 eksikliği, tiroidin az çalışması, vitamin D eksikliği, pre diyabet, antibiotik kullanımı depresyon nedeni olabilir. Benzer şekilde enflamasyon da bir nedendir. Depresyona, kalp hastalığı, artrite, diyabete, kansere neden olabilir. Enflamasyon vücudun anormal bir duruma verdiği ani tepkidir. Eğer uzar ve kronikleşirse tüm hastalıklara zemin hazırlar.

Depresyon örneği ile devam edelim. Depresyon toplumun özellikle ileri yaşta %20 sini etkileyen ve tanı alanların üçte birinin tedavi aldığı kronik psikiyatrik bir hastalıktır. Tedavide antidepresanlar kullanılır. Antidepresan kullanma oranı her yıl artmaktadır. Sağlık bakanlığının verilerine göre her on kişiden biri antidepresan kullanmaktadır. Bu oran kadınlarda iki kat fazladır. Ayrıca ilaçların bir takım yan etkileri tedaviyi bırakmalarına da neden olmaktadır. Depresyon çoğul nedenleri olan ve potansiyel tetikleyicileri ve zemin hazırlayıcıları olan bir durumdur. Kişiye özel olan bu kök nedenlere nasıl inebiliriz? Ve antidepresanlara alternatif yada destek olacak uygulamalar neler olabilir?