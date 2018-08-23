'Formulaz' tahta araba yarışları nefes kesti (2)

KAZA GEÇİREN KENAN SOFUOĞLU HAFİF YARALANDI
Rize'nin Ardeşen ilçesi Tunca beldesinde düzenlenen Formulaz tahta araba yarışları sırasında yarı finalde yarışan Dünya Supersport Şampiyonu ünlü mokotosikletçi AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu kaza geçirdi. Tahta arabayla dik rampada hızla indiği sırada kontrolünü kaybeden Sofuoğlu, duvara çarptı. Sofuoğlu, çenesi ve parmaklarından yaralandı. Sofuoğlu'na alanda bekleyen sağlık görevlileri müdahale etti. Kaza nedeniyle Sofuoğlu, yarışlara devam edemedi.
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