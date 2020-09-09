Fortnite krizi derinleşti: Apple Epic Games'ten tazminat talep etti!

Apple ile Epic Games arasındaki Fortnite krizinde sular durulmuyor. Son olarak, Epic Games'in mahkeme yoluyla Fortnite'ı App Store'a geri döndürmeyi planladığı basına yansıdı. Apple ise 15 Eylül 2020 Apple Etkinliği duyurusu yüzünden midir bilinmez Epic Games'in bu hamlesine ses getirici bir yanıt vermedi. Fakat Apple o sessizliğini verdiği yeni bir dava dosyasıyla bozdu.

'EPİC GAMES BENCİLCE DAVRANIYOR'

Apple, Epic Games'in iddialarını asılsız olarak nitelendirdi. Epic Games'in bencilce davrandığını ve sadece kendini düşündüğünü söyleyen Apple, diğer bir deyiş ile Epic Games'i suçladı. Çok tartışılan yüzde 30'luk komisyon oranı için ise Apple rekabeti bozmadığını ifade etti.

APPLE FORTNİTE İÇİN EPİC'TEN TAZMİNAT İSTİYOR

Fortnite kaynaklı yaşananların tamamen basit bir gelir üzerindeki ticari anlaşmazlık olduğunu belirten Cupertinolu firma, Epic Games'in App Store sözleşmesini ihlal ettiğini söyleyerek, zararları için firmadan tazminat isteğinde bulundu. Apple, ne kadarlık bir tazminat istediğini ise belirtmedi.

NE YAŞANMIŞTI?

Geçtiğimiz ay Epic Games, Fortnite'a kendi oyun içi para birimini yüzde 20 oranında daha uygun fiyatlarla sundu ve App Store üzerinden ödeme seçeneğine alternatif getirdi. Fakat bu durum Apple'ın kurallarına aykırıydı ve Apple da bekleneni yaparak Fortnite'ı App Store'dan sildi. Daha sonra ise Google, aynı nedenden ötürü Google Play Store üzerinden Fortnite'ı kaldırdı. Bunun üzerine Fortnite, yaşananları mahkemeye taşıdı. Apple ise Epic Games'in Apple ekosistemindeki geliştirici hesaplarını engelledi.

