Fortnite Mobile telefon desteğini genişletiyor

Geçtiğimiz günlerde Samsung Galaxy Note 9 ile birlikte Android telefonlara gelen Fortnite Mobile sadece belli marka ve modeller tarafından destekleniyordu. İlk etapta Samsung, Google, Asus, Huawei, LG, Nokia, OnePlus, Razer, Xiaomi ve ZTE'nin bazı modellerini destekleyen oyun artık yeni markalar tarafından da oynanabilecek.

Fortnite Mobile yeni telefonlara geldi



Daha önceki sürümlerde HTC, Motorola ve Sony'nin birçok orta seviye ve amiral gemisi telefonu, Fortnite Mobile oynayabilen telefon listesine girmeyi başaramamıştı. Yeni gelen 5.40 güncellemesiyle birçok yeni cihaz uyumluluk listesine alındı. Sony, Motorola ve HTC'nin bazı modelleri de desteklenen telefonlar listesine girdi. İşte Fortine Mobile destekleyen yeni cihazlar:

HTC

HTC 10

HTC U Ultra

HTC U11

HTC U11+

HTC U12+

Motorola

Moto Z

Moto Z Droid

Moto Z2 Force

Sony

Sony Xperia XZ

Sony XZs

Sony XZ1

Sony XZ2

Kaynak: Teknolojioku

