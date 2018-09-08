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Fortnite Mobile telefon desteğini genişletiyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.09.2018 15:55 | Son Güncelleme

Yılan hikayesine dönen Fortnite Mobile oynayabilen telefonların sayısı artıyor.

Fortnite Mobile telefon desteğini genişletiyor

Geçtiğimiz günlerde Samsung Galaxy Note 9 ile birlikte Android telefonlara gelen Fortnite Mobile sadece belli marka ve modeller tarafından destekleniyordu. İlk etapta Samsung, Google, Asus, Huawei, LG, Nokia, OnePlus, Razer, Xiaomi ve ZTE'nin bazı modellerini destekleyen oyun artık yeni markalar tarafından da oynanabilecek.

Fortnite Mobile yeni telefonlara geldi

Daha önceki sürümlerde HTC, Motorola ve Sony'nin birçok orta seviye ve amiral gemisi telefonu, Fortnite Mobile oynayabilen telefon listesine girmeyi başaramamıştı. Yeni gelen 5.40 güncellemesiyle birçok yeni cihaz uyumluluk listesine alındı. Sony, Motorola ve HTC'nin bazı modelleri de desteklenen telefonlar listesine girdi. İşte Fortine Mobile destekleyen yeni cihazlar:

HTC
HTC 10
HTC U Ultra
HTC U11
HTC U11+
HTC U12+
Motorola
Moto Z
Moto Z Droid
Moto Z2 Force

Sony
Sony Xperia XZ
Sony XZs
Sony XZ1
Sony XZ2

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Fortnite Mobile Samsung Galaxy Note 9

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