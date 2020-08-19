Fortnite yüklü iPhone furyası Türkiye'ye de sıçradı!

Apple ve Fortnite kavgası sürüyor, sürdükçe de büyüyor. Bu kavgada Fortnite App Store ve Google Play Store' tarafından yasaklı halde bulunuyor. Gelişmeler gösteriyor ki Fortnite App Store'a da kolay kolay geri dönemeyecek. Zira, Epic Games'in her fırsatta hakkını arayacağını söylemesi ve Apple'ın Epic Games'e herhangi bir istisna uygulamayacağını açıklaması bize bunu gösteriyor. Bu tartışmalardan bazı insanlar ise karlı çıkma peşinde. Daha önce yurt dışındaki internet sitelerinde Fortnite yüklü iPad modellerinin satışa sunulduğunu ve ürünlerin çok yüksek fiyat etiketine sahip olduğunu aktarmıştık. Maalesef ki yurt dışındaki bu furya ülkemize de giriş yaptı.

FORTNİTE YÜKLÜ İPHONE'LAR TÜRKİYE'DE İLANA AÇILDI

Türkiye'deki e-ticaret sitelerinde Fortnite yüklü iPhone ve iPad modellerinin satışına başlandı. Fakat bu modeller de tıpkı yurt dışındakiler gibi faiş fiyatlarla satılıyor. Örneğin; Fortnite yüklü bir iPhone 11 bir e-ticaret sitesinde tam 19 bin TL'den satışta bulunuyor. iPhone 11'in sıfır fiyatı ise 7500 TL ila 8000 TL arasında değişiyor. Ancak sırf App Store'da bulunmayan Fortnite yüklü olduğu için telefonun ikinci el fiyatı tam 2,5 katına çıkıyor.