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Fortnite yüklü iPhone furyası Türkiye'ye de sıçradı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.08.2020 17:00 | Son Güncelleme

Fortnite'ın Apple ve Google tarafından yasaklanmasından sonra fırsatçılar sahneye çıktı. Birçok kişi Fortnite yüklü iPhone ve iPad'lerini değerinden yüksek bir fiyatla satışa sundu. Yurt dışında örneğini gördüğümüz bu telefonların Türkiye'de de satılmaya başlandığı görüldü.

Fortnite yüklü iPhone furyası Türkiye'ye de sıçradı!

Apple ve Fortnite kavgası sürüyor, sürdükçe de büyüyor. Bu kavgada Fortnite App Store ve Google Play Store' tarafından yasaklı halde bulunuyor. Gelişmeler gösteriyor ki Fortnite App Store'a da kolay kolay geri dönemeyecek. Zira, Epic Games'in her fırsatta hakkını arayacağını söylemesi ve Apple'ın Epic Games'e herhangi bir istisna uygulamayacağını açıklaması bize bunu gösteriyor. Bu tartışmalardan bazı insanlar ise karlı çıkma peşinde. Daha önce yurt dışındaki internet sitelerinde Fortnite yüklü iPad modellerinin satışa sunulduğunu ve ürünlerin çok yüksek fiyat etiketine sahip olduğunu aktarmıştık. Maalesef ki yurt dışındaki bu furya ülkemize de giriş yaptı.

FORTNİTE YÜKLÜ İPHONE'LAR TÜRKİYE'DE İLANA AÇILDI

Türkiye'deki e-ticaret sitelerinde Fortnite yüklü iPhone ve iPad modellerinin satışına başlandı. Fakat bu modeller de tıpkı yurt dışındakiler gibi faiş fiyatlarla satılıyor. Örneğin; Fortnite yüklü bir iPhone 11 bir e-ticaret sitesinde tam 19 bin TL'den satışta bulunuyor. iPhone 11'in sıfır fiyatı ise 7500 TL ila 8000 TL arasında değişiyor. Ancak sırf App Store'da bulunmayan Fortnite yüklü olduğu için telefonun ikinci el fiyatı tam 2,5 katına çıkıyor.

iPhone 11 fortnite

DAHA UCUZLARI DA VAR

20 bin TL size pahalı geldiyse daha ucuza Fortnite yüklü iPhone modelleri bulma şansınız da var. Sitelerde daha uygun fiyata, içinde Fortnite olan iPhone X, iPhone Xr ve iPhone 7 gibi eski modeller de bulunuyor. Tabi bu iPhone modellerinin fiyatı da normalden biraz fazla. Ancak en azından 20 bin TL gibi uçuk bir rakam değil.

Fortnite yüklü iPhone 7

SATIN ALINMALARI TAVSİYE EDİLMİYOR

Fortnite yüklü iPhone modellerine, sırf Fortnite oynamak uğruna bu kadar yüksek ücretler ödenmesi ise tavsiye edilmiyor. Eğer Fortnite oynamaktan vazgeçemiyorsanız, faiş fiyata sahip ikinci el bir iPhone almak yerine Android bir telefon satın alıp Fortnite APK'sı yükleyerek, oyununuza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

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