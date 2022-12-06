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Forum Bornova AVM çalışma saatleri nedir? Forum Bornova AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

06.12.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de en sık tercih edilen alışveriş merkezlerinden biri Forum Bornova AVM’dir. Bu alışveriş merkezi, ziyaretçilerine sadece giysi ya da elektrik-elektronik alışverişi tanımakla kalmayıp IKEA gibi global markaları da bünyesinde barındırır. Her türden mağazaya ve markaya ev sahipliği yapan Forum Bornova AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Forum Bornova AVM çalışma saatleri nedir? Forum Bornova AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İzmir’nın Bornova ilçesinde bulunan Forum Bornova AVM, ziyaretçilerine kolay ve keyifli bir alışveriş deneyiminin yanı sıra kampanyalarla dolu ayrıcalıklar da sunar. Yılın farklı dönemlerinde çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan Forum Bornova AVM haftanın her günü ziyaretçilere belirli saatlerde hizmet verir. Forum Bornova AVM çalışma saatleri ise diğer alışveriş merkezlerine benzerdir.

Forum Bornova AVM çalışma saatleri nedir?

Forum Bornova AVM, İzmir'in en gözde yerlerinden birisi olan Bornova’da bulunur. Forum Bornova AVM diğer alışveriş merkezlerine nazaran açık alanda bulunur. Çeşme - Aydın Çevre Yolu üzerinde bulunan Forum Bornova AVM'ye kolay bir şekilde ulaşılabilir. Forum Bornova AVM çalışma saatleri içerisinde farklı mağaza ve markalarla ziyaretçilerine kesintisiz bir hizmet sunar.

Forum Bornova AVM saat kaçta açılıyor?

Forum Bornova AVM, ForumBox sahibi üyelerine yıl boyunca çeşitli kampanyalar aracılığıyla ayrıcalıklar sunar. Ayrıca Param Kart aracılığı ile kazanılan kartlarla alışveriş merkezindeki belli mağazalardan alışveriş yapma fırsatı da sunar. Forum Bornova AVM açılış saati sabah 10.00'dır ve ziyaretçiler bu saatten sonra kabul edilir.

Forum Bornova AVM saat kaçta kapanıyor?

Forum Bornova AVM her ne kadar açık alanda bulunsa da kapalı alanlara da sahiptir. Çeşitli mağaza ve dükkânlarla hizmet sunan Forum Bornova AVM yıl boyunca etkinlikler ve kampanyalar da düzenler. Forum Bornova AVM'nin etkinliklerinden haberdar olmak için AVM'nin internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Alışveriş merkezini ziyaret edecekler için Forum Bornova AVM kapanış saati 22.00’dır.

Forum Bornova AVM hafta sonu çalışma saatleri nedir?

Forum Bornova AVM hafta sonu çalışma saatleri için herhangi bir değişiklik yoktur. Bu bağlamda Forum Bornova AVM çalışma saatleri hafta sonları da hafta içi çalışma saatleriyle aynıdır. Forum Bornova AVM cumartesi pazar açılış ve kapanış saati saat sabah 10.00 ila akşam saat 22.00 arasındadır. Alışveriş merkezinin çalışma saatleri dinî bayramlar veya resmî tatiller gibi özel günlerde değişiklik gösterebilir.

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çalışma saatleri forum bornova izmir alışveriş merkezleri

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