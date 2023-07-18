HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fotoğraf tartışması kanlı bitti! Düğün sonrası damadın amcası ve sağdıcını öldürdü... Yeni detaylar ortaya çıktı

Fotoğraf tartışması kanlı bitti! Düğün sonrası damadın amcası ve sağdıcını öldürdü... Yeni detaylar ortaya çıktı

18.07.2023 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de düğün fotoğrafçısı M.Y ve oğulları düğünde tartıştıkları damat Güven Esen’in evini basıp silahla ateş açtı. Olayda, damadın amcası ve arkadaşı öldü, 4 kişi yaralandı. Tedavi gördüğü hastanede yaşanan saldırının detaylarını anlatan damat Güven Esen, "Düğün sonrasında evime gittiğimde fotoğrafçının ağabeyi beni arayıp konum istedi. Ben de konuşacaklarını düşünerek adresi söyledim. Meğerse konuşmaya değil saldırmaya gelmişler" dedi.

Kocaeli'deki korkunç olay, iki gün önce gece saat 01.00 sıralarında Orhangazi Mahallesi'nde bulunan bir düğünde başladı. İddiaya göre, damat Güven Esen, anlaştığı düğün salonunun fotoğrafçısı M.Y.’ye, çekilen fotoğrafları kimseye satmamasını, parasını toplu olarak kendisinin vereceğini söyledi. Ancak iddiaya göre M.Y., çektiği fotoğrafları satmakta ısrar edince tartışma çıktı.

SİLAHINI ALIP DÜĞÜN EVİNE GİTTİ

Tartışmanın ardından taraflar düğün salonundan ayrıldı ancak silahını alarak damadın evine kardeşiyle giden M.Y., düğün sahipleriyle kavga etti. Yaşanan tartışma sonrasında M.Y., kapının önünde bekleyenlerin üzerine ateş etti.

cenaze

DAMADIN SAĞDICI VE AMCASI HAYATINI KAYBETTİ

Açılan ateşte, damadın sağdıcı Ömer Torun ile amcası İdris Esen hayatını kaybetti.

Damat Güven Esen, damadın babası Abdurrahman Esen, damadın kardeşi Yusuf Esen ile komşularının 9 yaşındaki oğlu B.G. yaralandı. Ömer Torun'un cenazesi dün kılınan namazın ardından defnedildi. İdris Esen'in cenazesinin ise bugün toprağa verileceği bildirildi.

olenler

Güven Esen'in amcası ve arkadaşının ölümünden haberi olmadığı, ailesinin üzülmemesi için durumu kendisinden sakladığı öğrenildi. Damadın kardeşi Yusuf Esen ile komşularının 9 yaşındaki oğlu B.G.'nin de hastanedeki tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

"BENİ ARAYIP KONUM İSTEDİ"

Hastanede tedavisi devam eden damat Güven Esen ise olay günü yaşananları anlattı. Düğün fotoğrafçısı M.Y.'nin davetlileri rahatsız ettiğini söyleyen Esen, "Ben de kendisine ‘Misafirleri rahatsız etme fotoğrafların hepsini düğün sonrasında ben satın alacağım. Kimsenin yanına gidip fotoğraf satmaya çalışma’ dedim. Bunun sonrasında benimle argo konuştu. Bir şey demedim ve karışmadım. Düğün sonrasında evime gittiğimde fotoğrafçının ağabeyi beni arayıp konum istedi. Ben de konuşacaklarını düşünerek adresi söyledim. Meğerse konuşmaya değil saldırmaya gelmişler" diye konuştu.

damat

"DÜĞÜN EVİNE VEYA CENAZE EVİNE BASKIN YAPILMAZ"

Fotoğrafçı M.Y.'yi daha önceden tanımadığını ve aralarında herhangi bir husumet olmadığını ifade eden Esen, "Bana ateş edenin kim olduğunu bilmiyorum, silahlarla gelmişlerdi. Galiba fotoğrafçı diğer taraftan sıkıyordu, bana sıkan ağabeyi de olabilir, pek göremedim.

foto

"4 YOLU DA ARABALARLA KAPATMIŞLARDI"

Hepsi silahlı gelmişti. 4-5 kişi evin önüne gelmişlerdi, aşağıda bulunan 4 yolu da arabalarla kapatmışlardı, takviye şeklinde gelmişlerdi. Kurşunları bitince kaçıp gittiler. Adalet yerini bulsun, bu durum yanlarına kalmasın. Düğün evine veya cenaze evine baskın yapılmaz, gavur gavura yapmaz" şeklinde konuştu.

İstanbul'da feci olay! Lüks aracıyla çarpıp öldürdü, kaçıp yerine başkasını gönderdi İstanbul'da feci olay! Lüks aracıyla çarpıp öldürdü, kaçıp yerine başkasını gönderdi

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski rektör FETÖ'den tutuklandıEski rektör FETÖ'den tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
cinayet düğün damat

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sosyal medyada güzellik akımını denedi! Az daha gözünden oluyordu

Sosyal medyada güzellik akımını denedi! Az daha gözünden oluyordu

Kolay, etkili, hızlı temizlik! Homend süpürgede 1500 TL indirim

Kolay, etkili, hızlı temizlik! Homend süpürgede 1500 TL indirim

Uzmanlar uyarmıştı! Sahilde yaban köpek sürüsünün saldırısına uğradı

Uzmanlar uyarmıştı! Sahilde yaban köpek sürüsünün saldırısına uğradı

Annesinin hediyesi utandırdı! Bakamadı bile... Olay paylaşım

Annesinin hediyesi utandırdı! Bakamadı bile... Olay paylaşım

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.