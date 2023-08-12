Fotoğrafı komşuları çekti... Yürek yakan iddia! Ekipler harekete geçti

Olay, Mimaroba’da yaşandı. İddiaya göre yüzde 90 zihinsel engelli raporu olan oğlu E.Ö.’ye kötü davranan G.A., oğlunun ellerini de kelepçeledi. Dün komşuları tarafından eli kelepçeli şekilde camdan fotoğrafı çekilen E.Ö. için Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, savcılık talimatıyla anneyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan G.A., emniyete götürülürken görüntülenmemek için kendisinin ve çocuğunun yüzünü kapatmaya çalıştı. Kadının emniyetteki işlemleri devam ediyor. (İHA)