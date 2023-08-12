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  4. Fotoğrafı komşuları çekti... Yürek yakan iddia! Ekipler harekete geçti

Fotoğrafı komşuları çekti... Yürek yakan iddia! Ekipler harekete geçti

12.08.2023 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece’de yüzde 90 zihinsel engelli 22 yaşındaki oğlunun elini kelepçelediği ve kötü davrandığı iddia edilen kadın gözaltına alındı. 22 yaşındaki E.Ö.'nün eli kelepçeli şekilde camdan fotoğrafının komşuları tarafından çekildiği öğrenildi.

Fotoğrafı komşuları çekti... Yürek yakan iddia! Ekipler harekete geçti

Olay, Mimaroba’da yaşandı. İddiaya göre yüzde 90 zihinsel engelli raporu olan oğlu E.Ö.’ye kötü davranan G.A., oğlunun ellerini de kelepçeledi. Dün komşuları tarafından eli kelepçeli şekilde camdan fotoğrafı çekilen E.Ö. için Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, savcılık talimatıyla anneyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan G.A., emniyete götürülürken görüntülenmemek için kendisinin ve çocuğunun yüzünü kapatmaya çalıştı. Kadının emniyetteki işlemleri devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece engelli

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