HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fotoğraflarla: İstanbul'da sis

Fotoğraflarla: İstanbul'da sis

06.11.2021 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul birkaç gündür yoğun sisin etkisi altında. Kentin üzerini kaplayan örtü, şehrin ışıklarıyla birlikte etkileyici bir manzara yarattı.

Fotoğraflarla: İstanbul'da sis

İstanbul birkaç gündür yoğun sisin etkisi altında.

sis

Kentin üzerini kaplayan örtü, şehrin ışıklarıyla birlikte etkileyici bir manzara yarattı.

sis

Sis en çok Boğaz hattında kendisini gösterdi.

sis

Levent çevresinde ise gökdelenlerin yalnızca tepeleri görüldü.

sis

Dün akşam yoğunlaşan sis, Cumartesi sabahında da dağılmadı.

sis

Hafta içi deniz ulaşımında aksamalara yol açan sis, bugün hava ulaşımını da etkiledi.

sis

Cumartesi sabah saatlerinde Sabiha Gökçen'den yapılması planlanan uçuşlar rötar yapmak zorunda kaldı.

sis

Sabiha Gökçen'e inmesi planlanan uçaklar ise İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

sis

Uçuşlar sisin bir miktar hafiflemesiyle birlikte öğlene doğru tekrar normale döndü.

İstanbul dışında pek çok kenti de etkileyen sis nedeniyle hava kalitesi de düştü.

Uzmanlar, özellikle astım gibi kronik rahatsızlığı bulunan kişilere uzun süre açık havada vakit geçirmemelerini tavsiye ediyor.

sis

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan tahminlere göre, Cumartesi öğlen hafifleyen sisin akşam saatlerinde tekrar yoğunlaşması ve Salı gününe kadar etkisini göstermesi bekleniyor.

Sisin bu akşam ne seviyede olacağı, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarlarınca da takip ediliyor.

İki takımın 19.00'da Vodafone Park'taki karşılaşması, sisin görüşü etkileyecek seviyeye gelmesi durumunda ertelenebilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
PARTNEREvine gelen erkek arkadaşları, manzarayı görünce arkasına bakmadan kaçıyorEvine gelen erkek arkadaşları, manzarayı görünce arkasına bakmadan kaçıyor
Endişelendiren gelişme! Koronavirüs tespit edildiEndişelendiren gelişme! Koronavirüs tespit edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Görülmemiş vefa! Annesi için 5 ayda 35 kilo verdi

Görülmemiş vefa! Annesi için 5 ayda 35 kilo verdi

İmamoğlu ve Yavaş aday olacak mı? Kılıçdaroğlu son noktayı koydu

İmamoğlu ve Yavaş aday olacak mı? Kılıçdaroğlu son noktayı koydu

"Bu evden ölüm çıkacak" dedi, sonrası korkunç

"Bu evden ölüm çıkacak" dedi, sonrası korkunç

Kim Milyoner Olmak İster'de Galatasaray sorusu! Yarışmacı çekilmek zorunda kaldı

Kim Milyoner Olmak İster'de Galatasaray sorusu! Yarışmacı çekilmek zorunda kaldı

Acı haber! Ünlü şarkıcı kazada hayatını kaybetti

Acı haber! Ünlü şarkıcı kazada hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın milli içeceği! Uçakla gelen bile var

Kahramanmaraş'ın milli içeceği! Uçakla gelen bile var

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Fatih Altaylı'dan Eyüp Aksu'ya sert tepki: O taksilere sen bindir karını, kızını

Fatih Altaylı'dan Eyüp Aksu'ya sert tepki: O taksilere sen bindir karını, kızını

Kış aylarında tasarruf etmenizi sağlayacak kombi çeşitleri

Kış aylarında tasarruf etmenizi sağlayacak kombi çeşitleri

Savaşın ayak sesleri! Gözdağı verdi: Planımız hazır

Savaşın ayak sesleri! Gözdağı verdi: Planımız hazır

Ordu Valiliğinin 'Miraç Akbulut' açıklamasına CHP'li vekilden sert tepki

Ordu Valiliğinin 'Miraç Akbulut' açıklamasına CHP'li vekilden sert tepki

15 yıl hapis! Çilem Doğan tekrar cezaevine girecek

15 yıl hapis! Çilem Doğan tekrar cezaevine girecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.