FOX TV'de Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli mi getirildi? 'Doğan Şentürk' açıkladı iddiası

Fatih Portakal'ın FOX TV'den ayrılmasının ardından yerine geçecek isim belli oldu.

Medya kulislerinde Selçuk Tepeli ismi öne çıkarken Candaş Tolga Işık'tan çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

FOX Haber'in Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'le konuştuğunu belirten Işık, Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli'nin getirildiğini duyurdu.

Işık yaptığı paylaşımda "Az önce FOX Haber’in başarılı Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk’le konuştum, 'Fatih Portakal’ın yerine ana haber bültenini artık Selçuk Tepeli sunacak' dedi." ifadelerine yer verdi.

SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

Ana haberi sunucak olan Selçuk Tepeli, Habertürk'ün eski genel yayın yönetmeni. 1974 yılında İstanbul'da doğan Selçuk Tepeli, Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Selçuk Tepeli, IEP Rennes’de Avrupa Birliği Avrupa’da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine mastırını yaptı.

Medya sektöründe Aktüel ve Newsweek Türkiye dergisi yayın yönetmenliğini yapan Selçuk Tepeli, Habertürk yayın danışmanlığı, Gazete Habertürk Hafta Sonu ekleri genel yayın yönetmeni görevlerini yürüttü. Habertürk TV’de Ceyda Karan’la birlikte Eksen adlı programı yapan Selçuk Tepeli, Fatih Altaylı'nın görevi bırakmasından sonra Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinde bulundu. Selçuk Tepeli 2020 yılı ocak ayında Habertürk'ten istifa etmişti.