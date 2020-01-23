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  4. FOX TV muhabiri Yeşim Karacaoğlu'na TCDD görevlisinin tepkisi olay oldu!

FOX TV muhabiri Yeşim Karacaoğlu'na TCDD görevlisinin tepkisi olay oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 13:04 | Son Güncelleme

Yüksek Hızlı Tren'le ilgili zam iddialarını haber yapmak isteyen FOX TV muhabiri Yeşim Karacaoğlu, bir TCDD görevlisinin engellemesiyle karşılaştı. Kaldırımı olmayan garın önünde çekim yapmasına izin verilmeyen muhabir, "Yola mı çıkayım, araba mı çarpsın bana?" dedi. Görevli ise 'Beni ilgilendirmez' diyerek herkesi şaşırttı.

FOX TV muhabiri Yeşim Karacaoğlu'na TCDD görevlisinin tepkisi olay oldu!

TCDD'nin Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında abonman biletlere yüzde dört yüze yakın zam yapıldığı iddia edildi. Zam iddialarıyla ilgili Ankara Tren Garı önünde vatandaşlarla konuşan FOX TV muhabiri Yeşim Karacaoğlu, bir TCDD çalışanın nezaketsiz tavırlarına maruz kaldı.

Kaldırımı olmayan garın önünde çekim yapmasına izin verilmeyen muhabir ile TCDD personeli arasında yaşanan diyaloğu izleyenlerin tepkisine neden oldu.

Söz konusu diyalog şöyle;

TCDD personeli: Burası, bu alan bize ait.

Muhabir: Kaldırımda çekim yapan serbestse, bana kaldırımı gösterin.

TCDD personeli: Burada izinsiz çekim olmaz.

Muhabir: Kaldırımda yapabilirim. Kaldırım yoksa nerede durayım, yola mı çıkayım?

TCDD personeli: Beni ilgilendirmez hanımefendi.

Muhabir: Araba mı çarpsın bana?

TCDD personeli: Beni ilgilendirmez diyorum.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan muhabir Yeşim Karacaoğlu, " Ne yazık ki bu kadarla da kalmadi sözleri! Üstelik kendi indirim hakları da ellerinden alınan bir görevli bu kişi! Ama neydi onu ilgilendirmezdi dimi ????‍♀️ şükür beni ilgilendiriyor" ifadelerine yer verdi.

fox muhabiri

TCDD'DEN ZAM İDDİALARINA YALANLAMA GELDİ

Yüksek hızlı trenlerin (YHT) bilet ücretlerine zam yapıldığı haberleri üzerine açıklama yapan TCDD Taşımacılık AŞ, yapılan zam değil, abonman ücret düzenlemesi olduğunu savundu.

Yapılan açıklamada bilet ücretlerinde değişikliğe gidilmediği kaydedildi.

tcdd

'ZAM DEMEYELİM' ETİKETİ SOSYAL MEDYADA TREND TOPIC OLDU

Bu açıklama sonrası ise #ZamDemeyelim etiketi Twitter'da trend topic oldu.

ZAM DEMEYILIM


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Okuyucu Yorumları 5 yorum
A haber. Atv kanal 7 gibi yandaş lar gelse arşiv e bile girerdi...
Arpalık olmuş her yer kuşatılmış Güzel yurdum
Kıt zihniyetliler her yerdeler
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