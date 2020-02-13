HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hafter'i Fransa'ya davet etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hafter'i Fransa'ya davet etti

DÜNYA HABERLERİ  | 13.02.2020 01:38 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i ülkesine davet etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hafter'i Fransa'ya davet etti

Hafter'in basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter, Fransa Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Kuzey Afrika Dairesi Müdürü Christophe Farno ile Bingazi'de bir araya geldi. Görüşmede taraflar terörle mücadeleyi ele aldı.

Fransız yetkili Farno, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Fransa'ya ziyarette bulunması yönündeki resmi davetini Hafter'e iletti.

Farno, pazartesi de Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa'ya Paris'e ziyarette bulunması yönündeki resmi davetini iletmişti. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
PARTNER İşte Benim Stilim'den diskalifiye edilmişti! Bakın şimdi ne yapıyormuş İşte Benim Stilim'den diskalifiye edilmişti! Bakın şimdi ne yapıyormuş
Türkiye itiraflı reklam filmi! Tepkiler çığ gibi büyüdüTürkiye itiraflı reklam filmi! Tepkiler çığ gibi büyüdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
davet Fransa Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Halife Hafter Libya

En Çok Okunan Haberler

4 yıl sonra yağan kar sevinci! Her yer beyaza büründü

4 yıl sonra yağan kar sevinci! Her yer beyaza büründü

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

TSK, Halep'te rejimi vurdu!

TSK, Halep'te rejimi vurdu!

Ünlü baklavacı Faruk Güllü'nün cezası belli oldu

Ünlü baklavacı Faruk Güllü'nün cezası belli oldu

İşte ocak ayında en çok satan ikinci el otomobiller

İşte ocak ayında en çok satan ikinci el otomobiller

Hadise’nin 'Yıldırım' aşkı! Fotoğraf ele verdi

Hadise’nin 'Yıldırım' aşkı! Fotoğraf ele verdi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Jackie Chan'den 'korona' adımı! Büyük ödül vaadi

Jackie Chan'den 'korona' adımı! Büyük ödül vaadi

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Koronavirüs salgınını ilk bilen doktor hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınını ilk bilen doktor hayatını kaybetti

Elinde eşinin kesik kafası ile yürüdü

Elinde eşinin kesik kafası ile yürüdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İskandinavya Hava Yolları'nın Türkiye itiraflı reklam filmi tepkiler üzerine geri çekildi

Türkiye itiraflı reklam filmi! Tepkiler çığ gibi büyüdü

Lübnan ordusu hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait İHA'ya ateş açtı

Lübnan ordusu hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait İHA'ya ateş açtı

NATO'dan Esad rejimine 'Saldırıları durdur' çağrısı

NATO'dan Esad rejimine 'Saldırıları durdur' çağrısı

Birleşmiş Milletler, yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde faaliyet gösteren firmaları açıkladı

BM, yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde faaliyet gösteren firmaları açıkladı

Esad rejimi ile ABD arasındaki çatışmaya ilişkin açıklama

Esad rejimi ile ABD arasındaki çatışmaya ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile görüştü

Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.