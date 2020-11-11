HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransa'da Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma güvercin mesajı bulundu

Fransa'da Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma güvercin mesajı bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 11.11.2020 22:09 | Son Güncelleme

Fransa'nın Ingersheim kasabasında yürüyüşe çıkan Juliette ve Jade Halaoui adındaki Fransız çifti, Birinci Dünya Savaşı’nda Alman askerinin yazdığı, posta güvercini ile taşınmış 1910 yılından kalma metal bir kapsülde not kağıdı buldu.

Fransa'da Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma güvercin mesajı bulundu

Olay, Fransa'nın Ingersheim kasabasında meydana geldi. Kasabada yürüyüşe çıkan Juliette ve Jade Halaoui adlı çift, küçük bir metal kapsülle karşılaştı. Metal kapsülün içinden, 1910 yılında Alman bir asker tarafından yazıldığı belirtilen, güçlükle okunan notların bulunduğu bir kağıt parçası çıktı. Yapılan incelemenin ardından mesajda, o dönemde Almanya'nın bir parçası olan Ingersheim bölgesi konusunda ayrıntılı askeri manevraların ve taktiklerin anlatıldığı ortaya çıktı.

110 YILLIK GÜVERCİN MESAJI

Çift, buldukları güvercin mesajını Orbey kasabası yakınlarındaki Linge Anıt Müzesi'ne götürdü. Müze küratörü Dominique Jardy, güvercin mesajının 'oldukça nadir' olduğunu söyledi.

Denizde 1. Dünya Savaşı'ndan kalan top mermisi bulunduDenizde 1. Dünya Savaşı'ndan kalan top mermisi bulundu

Müze tarafından yapılan çalışmalar sonucunda mesajın, yaklaşık 110 yıllık olduğu ve 171’inci Alman Colmar Piyade Alayı'ndan 'Gansbert' adlı bir asker tarafından güvercinle ulaştırılmak üzere yazıldığı anlaşıldı. Bulunan mesajın, Orbey kentindeki Linge Anıt Müzesi’nde sergileneceği duyuruldu. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoke eden iddia! Atatürk'e bilerek yanlış tedavi uygulandı Şoke eden iddia! Atatürk'e bilerek yanlış tedavi uygulandı
İşte Joe Biden'ın 'muhtemel' kabinesi!İşte Joe Biden'ın 'muhtemel' kabinesi!
Çekiliş sonuçları belli oldu!Çekiliş sonuçları belli oldu!
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Berat Albayrak'ın görevden affı sonrası ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Berat Albayrak'ın görevden affı sonrası ilk açıklama
'Birkaç gün içinde Covid-19 olacaklar'
'Birkaç gün içinde Covid-19 olacaklar'
İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar
İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar
TikTok'ta rezalet! Enkaz altındaki Ayda bebekle dalga geçti
TikTok'ta rezalet! Enkaz altındaki Ayda bebekle dalga geçti
Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu
Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Diğer Haberler
ABD’nin Georgia eyaletinde oylar yeniden sayılacak
ABD’nin Georgia eyaletinde oylar yeniden sayılacak
Ukrayna Parlamentosu Başkanı Dmitro Razumkov koronavirüse yakalandı
Ukrayna Parlamentosu Başkanı koronavirüse yakalandı
ABD'nin yeni başkanı Biden'ın kabinesinde kimler var? İşte muhtemel adaylar
İşte Joe Biden'ın 'muhtemel' kabinesi!
Ermenistan muhalefetinden Paşinyan’a 'istifa et' çağrısı
Paşinyan'a gece yarısına kadar süre verdiler
Joe Biden'ın danışmanından dikkat çeken Türkiye açıklaması
Joe Biden'ın danışmanından Türkiye açıklaması
Koronavirüs kabusu! Dünya genelinde 52 milyonu aştı
Koronavirüs kabusu! Dünya genelinde 52 milyonu aştı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.