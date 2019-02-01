Alarm verildi! 795 kilo bozuk et tespit edildi

Fransız Tarım Bakanlığı'na bağlı gıda denetim ekiplerinin, 9 Fransız şirketinde Polonya’dan ithal edilen yaklaşık 795 kilo etin bozuk olduğunu tespit etmesi, başta Fransa olmak üzere Avrupa Birliği’ni alarma geçirdi. Tespit edilen bozuk etlerin yaklaşık 150 kilosuna el konulduğu konusunda Fransız basınına açıklama yapan Fransa Tarım Bakanı Didier Guillaume, Avrupa Birliği ülkelerine hasta sığırların etlerini pazarlayan kesimhane ile ilgili Polonya’nın Ostroleka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bilgisini de verdi.

Geriye kalan 650 kiloluk bozuk etin nerede bulunduğuna dair bilgilerin kısa bir zamanda ellerine ulaşacaklarını ifade eden Bakan Guillaume, dışarıdan ithal edilen ürünlerin izlenebilirliğini sağlayan sistemin oldukça faydalı olduğuna dikkat çekti.

El konulmayan bozuk etlerin satışa sunulup sunulmadığı konusunda henüz bilgi sahipleri olmadıklarını söyleyen Bakan Guillaume, "Çok kötü bir dolandırıcılık. Ekonomik bir dolandırıcılık. Polonyalı bir kesimhanenin gıda dolandırıcılığı" diyerek konuyla ilgili tepkisini dile getirdi.

AB’DEN POLONYA’YA UYARI

AB Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri Vytenis Andiukaitis ise, gelecek hafta et konusunda Avrupa’nın büyük et ihracatçısı olan Polonya'da bir takım incelemelerde bulunacağını açıklarken, Polonya makamlarını Avrupa standartlarına uyum sağlama konusunda çağrıda bulundu.

