Fransa'da çatışma: 3 polis öldü

AFP haber ajansı kısa bir süre önce Twitter'da Fransa'nın orta kesiminde üç polisin vurularak öldürüldüğünü savcılık kaynaklarına dayandırarak bildirmişti.

Olayın aile iç şiddet vakası olduğu belirtildi. Polis olay yerine vardığında kadının bir erkek tarafından şiddet gördüğü ancak polisi gören saldırgan adamın silahını polise doğrultarak ateş açtığı belirtildi. Bu sırada adamın evi de ateşe verdiği kaydedildi.

Çatışmalarda 3 polis memuru öldü, 1 polis de yaralandı.

Şiddet mağduru kadının evin çatışında mahsur kaldığı ancak sağlıklı bir şekilde kurtarıldığı belirtilirken polis operasyonu devam ediyor.



