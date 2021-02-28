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Fransa’da cep telefonuyla yapılan koronavirüs testi geliştirildi

28.02.2021 14:43 | Son Güncelleme:
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Fransa’da cep telefonuyla yapılan koronavirüs testi geliştirildi

Fransa’da uzmanlar akıllı telefon aracılığıyla yapılan bir koronavirüs testi geliştirdi.

Fransa’daki Lille Üniversitesi’nde aralarında Marsilya’dan da araştırmacıların bulunduğu uzman ekip, akıllı telefonla yapılabilen bir koronavirüs testi geliştirdi. Akıllı telefona takılan bir çeşit USB cihaz üzerindeki şeride sürüntü örneği yerleştirilerek yapılan test 300 kişi üzerinde denendi. Testlerin yüzde 90 oranında doğru sonuç verdiğini açıklayan uzmanlar, mart ayında testi bin kişi üzerinde denemeyi planladıklarını duyurdu. Akıllı telefon aracılığıyla yapılan testin en büyük avantajı ise 10 dakikada sonuç vermesi oldu. Testin ilk olarak hastanelerde kullanılması, daha sonra ise halka sunulması bekleniyor.

Bilim grubunun üyelerinden David Devos yaptığı açıklamada, "Buradaki amaç, önümüzdeki haftalarda çok hızlı bir şekilde acil servislere sunabileceğimiz, vakaları çabuk teşhis eden bir test hazırlamak. Covid-19’un ilk dalgası hastanede felaketle sonuçlandı. Çünkü orada birçok insan bilmeden enfekte oldu. Daha sonraki amaç, pratisyen hekimlerimiz, eczacılarımız ve bakımevlerimiz için testi kullanıma sunmak” dedi.

(İHA)

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koronavirüs (Covid-19) akıllı telefon Fransa

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