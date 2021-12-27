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Fransa'da Covid-19 tedbirleri sıkılaştırıldı! Evden çalışma zorunlu hale geldi

27.12.2021 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Omicron varyantının da etkisiyle koronavirüs vaka sayısında patlama yaşanan Fransa'da yeni tedbirler açıklandı. Fransa Başbakanı Jean Castex, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında büyük toplanmaların sınırlandırılacağını, evden çalışmanın zorunlu olacağını duyurdu. Son iki haftada 850 binden fazla vaka tespit edilen ülkede, sağlık kartının aşı kartına dönüştürülmesi için yasa teklifi de hazırlanıyor.

Fransa'da Covid-19 tedbirleri sıkılaştırıldı! Evden çalışma zorunlu hale geldi

Fransa Başbakanı Jean Castex, Sağlık Savunma Konseyi toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında hükümetin Covid-19 ile mücadele kapsamında yeni kısıtlayıcı tedbirler aldığını açıkladı. Evden çalışmanın zorunlu olacağını duyuran Castex, "Eğitim-öğretim yılının başından itibaren ve 3 haftalık bir süre boyunca tüm şirketlerde ve mümkün olan tüm çalışanlar için haftada en az 3 gün ve mümkünse 4 gün olmak üzere uzaktan çalışma zorunlu hale getirilecektir" ifadelerini kullandı.

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BÜYÜK TOPLANMALARA SINIRLAMA

Fransa’da 3 Ocak’tan itibaren 3 hafta boyunca ayakta olan konserlerde, toplu taşımada, sinemalarda, spor tesislerinde ve tiyatrolarda yiyecek ve içecek tüketimi yasaklanırken, büyük toplanmalar iç mekanlarda 2 bin kişiyle, dış mekanlarda ise 5 bin kişi ile sınırlandırıldı.

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MASKE ZORUNLULUĞU UZATILDI

Maske zorunluluğunun belirli şehir merkezlerine uzatılacağını duyuran Castex, bu kararı valilerin vereceğini kaydetti. Castex, yarından itibaren hatırlatıcı 3’üncü dozun uygulanma süresinin 4 aydan 3 aya indirildiğini de açıkladı. Castex, Covid-19 sağlık kartını sadece aşı bilgilerini içeren bir karta dönüştürmek için meclise bir yasa teklifi verileceğini ve yasa kabul edilirse 15 Ocak’ta yürürlüğe gireceğini açıkladı.

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Fransa’da 9 Ağustos’ta yürürlüğe giren Covid-19 sağlık kartı, restoran, bar, kafe, düğün, seminerler, ticaret fuarlarının yanı sıra tren, uçak ve otobüsler ile yapılan uzun mesafeli toplu taşımada, hastanelerde ve huzurevlerinde bulunan ziyaretçiler ile hastaneye acilden girmeyen hastalar için zorunlu hale gelmişti. Sağlık kartında kişinin aşı bilgisi, son 24 saate ait negatif test sonucu ya da son 6 ayda hastalığı geçirip geçirmediğine dair bilgileri yer alıyor. Sağlık kartının aşı kartına dönüştürülmesi halinde söz konusu yerlere erişebilmek için aşı zorunlu hale gelmiş olacak.

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Dünyada yeni paniğin adı: DelmicronDünyada yeni paniğin adı: Delmicron
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fransa
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