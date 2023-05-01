Fransa'da halk 1 Mayıs'ta sokaklara indi: Polis ile eylemciler arasında arbede çıktı!

Fransa’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde tartışmalı emeklilik reformu karşıtı gösteriler olaylı başladı.

Fransa halkı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, emeklilik yaşını 2 yıl artıran reforma karşı gösterilere devam ediyor. Başkent Paris’te emeklilik reformu karşıtı kitlesel eylemlerin 13'üncüsünde polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı.

Fransız basını Paris’te gösteriler daha başlamadan en az 22 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, göstericilerin kendilerine göz yaşartıcı gazla müdahale eden polislere havai fişeklerle karşılık verdiği görüldü.

Lyon kentinde de protestocuların iş yerlerinin camlarını kırdığı ve çöp kovalarını ateşe verdiği eylemlerde göstericilerin polisin dron kullanma ihtimaline karşı şemsiye açmaları dikkati çekti.

Öte yandan Nantes kentinde göstericiler valiliğin girişinde yangın başlatırken polis bu kentte de çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

EMEKLİLİK REFORMU

Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclisten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşandı.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Muhalefet ve hükümetin, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için başvurduğu Anayasa Konseyi, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti.

Söz konusu tasarı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. (AA)

