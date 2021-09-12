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  4. Fransa'da helikopter düştü, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü

Fransa'da helikopter düştü, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü

12.09.2021 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’nın güneydoğusunda Isere kentinde helikopterin düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'da helikopter düştü, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü

Isere Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Villars de Lans bölgesine kurtarma operasyonuna giden mürettebat dahil 5 kişiyi taşıyan sivil güvenlik helikopterinin düştüğü belirtildi.

KAZA NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, kazanın nedeninin henüz belirlenemediği kaydedildi.

Diğer yandan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kazada yaşamını yitiren sivil güvenlik teknisyeninin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Yerel Dauphine Libere gazetesi ise helikopterdeki diğer 4 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Fransa
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