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Fransa’da iki çocuk, yanan binanın camından atlayarak kurtuldu

DÜNYA HABERLERİ  | 22.07.2020 16:23 | Son Güncelleme

Fransa’da bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangında evde kilitli kalan çocuklar, camdan atlayarak kurtuldu.

Çocuklar, camın altında bekleyen kişilerce tutuldu.

Fransa’nın güneyindeki Grenoble kentinde bir apartmanın üçüncü katında yangın çıktı. O sırada sokakta olan 25 yaşındaki Athoumani Walid, yanan dairenin camından iki çocuğun yardım çığlığı attığını duyurdu. Walid, “Çocuklar içeride kilitli kaldıklarını ve anahtarları olmadıklarını söyledi” ifadelerini kullandı. Kısa süre sonra çevreden gelenler, canlarını kurtarmak için camdan atlayan çocukları yakaladı. Çocukları kurtaranlardan biri olan Walid’in ve bir kişinin daha kolu kırıldı.

‘AİLESİ EVDE BIRAKARAK KAPIYI KİTLEMİŞ’

Yerel medya, çocukların ebeveynleri tarafından içeriye kitlendiğini ve yangın çıktığında ise dışarıya çıkamadıklarını duyurdu. Yanan dairede kalan 10 yaşındaki çocuk, önce 3 yaşındaki kardeşini sarkıtarak aşağıda bekleyenlerin kollarına bıraktı. Daha sonra da kendisi camdan atlayarak ölümden kurtuldu. Yangının çıkış nedenini belirlemek için ve çocukları içeride kilitli bırakan aileye soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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