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Fransa'da ilginç olay! Evinde aslan besleyen adama hapis cezası...

08.11.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da evinde izinsiz aslan yavrusu besleyen şahsa 8 ay hapis ve hayvan hakları derneğine bağışlamak üzere 14 bin 500 euro para cezası verildi.

Fransa'da ilginç olay! Evinde aslan besleyen adama hapis cezası...

Fransa'da Seine-Sant-Denis'teki Bobigny Ceza Mahkemesi, 2017'de bir kafeste koruma altındaki vahşi bir aslan yavrusunu evinde izinsiz besleyen adamı, yargılandığı davada suçlu buldu. Mahkeme şahsa 8 ay hapis cezası verirken, davanın sivil tarafları olan 6 hayvanları koruma derneğine de 14 bin 500 euro para cezası ödemesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, geri kalan 4 aylık hapis cezası için kefaletle serbest bıraktığı adamın günlüğü 15 eurodan 90 gün boyunca ceza ödemesini kararlaştırdı. Şahıs, cezalara uymadığı takdirde hapse gireceği bildirildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fransa aslan

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