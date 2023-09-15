Fransa'da iPhone 12'lerin satışı yasaklamıştı… Apple'dan dikkat çeken açıklama! Atacağı adımı duyurdu

Fransa'daki iPhone 12 yasağıyla ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Reuters'ın haberine göre Apple, "Fransız düzenleyiciler tarafından kullanılan protokole uyum sağlamak amacıyla Fransa'daki kullanıcılar için bir yazılım güncellemesi yayınlayacağız" açıklaması yaptı ve "iPhone 12'nin Fransa'da satışa sunulmaya devam etmesini dört gözle bekliyoruz" dedi.

APPLE'DAN AÇIKLAMA GELDİ! FRANSA'DAKİ KULLANICILAR İÇİN GÜNCELLEME YOLDA

Habere göre ABD'li teknoloji devi, bunun, Fransız düzenleyiciler tarafından kullanılan spesifik bir test protokolüyle ilgili olduğunu ve bir güvenlik endişesi olmadığını belirtti.

Fransız hükümeti Apple'ın yazılım güncellemesini memnuniyetle karşılayarak, hızlı bir şekilde test edileceğini söyledi.

Yazılım güncellemesinin endişeleri gidermesi halinde beklenti, 2020'de piyasaya sürülen iPhone 12 modelinin ülkede satışlarının devam etmesine izin verilmesi.

SADECE FRANSA'DA DEĞİL, BAŞKA YERLERDE DE BENZER ADIMLAR ATMASI GEREKEBİLİR

Ancak Apple, diğer Avrupa ülkelerindeki "endişeler" nedeniyle başka yerlerde de benzer adımlar atmak zorunda kalabilir.

Reuters'ın haberinde yer verdiği ve bir hükümet kaynağına dayandırdığı iddiaya göre ise İtalya, Apple'dan iPhone 12'lerdeki yazılımı yükseltmesini isteyecek.

NE OLMUŞTU?

Fransa'da elektronik cihazların yaydığı elektromanyetik dalga miktarını kontrol eden kurum, 141 telefon modeli üzerinde yapılan kontrollerde iPhone 12'nin Avrupa'da izin verilen radyasyon miktarını geçtiğinin tespit edildiğini duyurmuştu.

Avrupa'da bir telefon cepte veya elde tutulduğunda, 4W/kg radyasyon miktarına sahip olması zorunluluğu bulunurken, bu miktarın iPhone 12 model telefonda 5,74 W/kg olduğu ortaya konulmuştu.

