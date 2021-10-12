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Fransa'da korkunç olay! Raylarda dinlenen göçmenlere tren çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

12.10.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da raylarda dinlenen 3 göçmen trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Fransa'da korkunç olay! Raylarda dinlenen göçmenlere tren çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Fransa’nın güneybatısında Nouvelle-Aquitaine bölgesindeki Biarritz kasabasında raylarda dinlenen 4 göçmene tren çarptı. Polis tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde meydana gelen kazada 3 göçmenin hayatını kaybettiği, birinin ise ağır yaralandığı belirtildi.

Ciboure Belediye Başkanı Eneko Aldana-Douat, kazanın meydana geldiği bölgenin göçmenlerin geçiş noktası olduğunu belirterek, kaza sırasında göçmenlerin raylarda uzandığını söyledi.

Kazanın ardından tren hattındaki seferlerin bir süre askıya alındığı belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, göçmenlerin kimliğinin henüz tespit edilemediği öğrenildi.

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(İHA)

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Fransa
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