Fransa'da korona önlemlerine karşın düzenlenen seks partisine baskın!

Geçtiğimiz cuma akşamı saat 9 sıralarında Collégien kentinin sakinleri polisi arayarak, çok sayıda aracın otoyol kenarında bulunan bir depoya geldiğini ihbar etti.

İhbar edilen bölgeye gelen polis ekipleri, ilk önce depo önündeki kişilere, saat 18:00'den itibaren başlayan sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası verdi.

Depoya girmek için gerekli izni bekleyen polis, saat 11 civarında olay yerine girdi, yaklaşık 100 kadın ve erkeğin seks partisi düzenlediği ortaya çıktı.

Fransa'da salgın nedeniyle kapalı alanlarda 6 kişiden fazla toplantılara izin verilmiyor.

Olay esnasında kimse gözaltına alınmazken, partiyi organize eden kişiler ifade vermek için karakola çağrıldı.

